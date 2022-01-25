"На шампанське не запросить": Зеленський відсвяткує день народження на роботі

Президент України просив друзів і колег не купувати йому квіти та подарунки, а переказати гроші в дитячі будинки та лікарні. Прессекретар Зеленського сказав Фокусу, що від колег глава держави не планує приймати вітання.

Президенту України Володимиру Зеленському сьогодні, 25 січня, виповнюється 44 роки, день народження він проведе на роботі. Про це в коментарі Фокусу розповів речник глави держави Сергій Никифоров.

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За словами Никифорова, президент на честь свята не змінить графіку робочого дня і не скасує заплановані зустрічі.

"Навіть від колег він не прийматиме вітання. Мається на увазі, що не запросить нікого на шампанське. Я думаю, все одно люди будуть при зустрічі його вітати. Святкові заходи [в Офісі президента — ред.] не плануються", — пояснив Никифоров.

Прессекретар президента не уточнив, хто саме зі світових лідерів уже привітав главу держави.

[ + – ] Никифоров і Зеленський під час пресконференції у листопаді

"Поки не мав можливості з ним [Зеленським — ред.] це обговорити. Я думаю, це все відбуватиметься в особистій формі, у дзвінках і повідомленнях. Якщо хтось захоче з них розповісти про привітання Зеленського публічно, вони, мабуть, зроблять це в Twitter. Про особисті привітання ми повідомляти не будемо", — заявив Никифоров.

Перекажіть гроші "на добрі справи"

У своєму Facebook Никифоров зазначив, що Зеленський просив друзів і колег не витрачати гроші на квіти та подарунки, а переказати їх "на добрі справи".

Никифоров опублікував контактні дані та банківські реквізити кількох дитячих будинків і лікарень. Серед них — будинок дитини "Антошка" в Краматорську, обласний будинок дитини №1 у Львові, будинок дитини в Боярці (Київська область), Криворізька міська дитяча лікарня №4 та дитяча міська лікарня у Полтаві.

"Підтримати їх буде найкращим подарунком для президента цього дня", — наголосив прессекретар.

Нагадаємо, що минулий день народження Зеленський розпочав у спортзалі. "7 на годиннику. 43 за паспортом. 30 у душі", — писав в Instagram президент.

Зі світових лідерів першим Зеленського того дня привітав голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, який підкреслив спільну боротьбу двох країн з пандемією COVID-19.

Під Офісом президента у день 43-річчя президента учасники "тарифного Майдану" провели акцію протесту. Вони вимагали знизити ціну на газ до 3 гривень за кубометр, а на електрику — до 1 гривні за кіловат.