"30 в душі". Зеленський показав, як почався його день народження

Сьогодні президенту України Володимиру Зеленському виповнюється 43 роки.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Instagram показав, як почався його день народження. Зеленському виповнилося 43 роки.

"7 на годиннику. 43 за паспортом. 30 в душі", — написав Зеленський під фотографією зі спортзалу.

Зеленського вже привітала партія "Слуга народу".

"Вітаємо голову держави з днем народження! Дякуємо за плідну роботу і сміливість приймати складні рішення. Бажаємо сил та наполегливості і надалі будувати нову, сильну й успішну Україну", — сказано в заяві партії.

У "Слузі народу" кажуть, що Зеленський довів, що президент може обʼєднувати країну, а не поляризувати її.

Зазначимо, що в день народження Зеленського заплановані акції протесту в центрі столиці, у тому числі і в урядовому кварталі. Поліція і Національна гвардія перейшли на посилене чергування, передає прес-служба поліції.