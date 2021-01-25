"30 в душе". Зеленский показал, как начался его день рождения

Сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому исполняется 43 года.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Instagram показал, как начался его день рождения. Зеленскому исполнилось 43 года.

"7 на часах. 43 по паспорту. 30 в душе", – написал Зеленский под фотографией из спортзала.

Зеленского уже поздравила партия "Слуга народа".

"Поздравляем главу государства с днем рождения! Спасибо за плодотворную работу и смелость принимать сложные решения. Желаем сил и настойчивости и в дальнейшем строить новую, сильную и успешную Украину", — сказано в заявлении партии.

В "Слуге народа" говорят, что Зеленский доказал, что президент может объединять страну, а не ее поляризировать.

Отметим, в день рождения Зеленского запланированы акции протеста в центре столицы, в том числе и в правительственном квартале. Полиция и Национальная гвардия перешли на усиленное дежурство, передает пресс-служба полиции.