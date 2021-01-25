День рождения Зеленского: кто из мировых лидеров поздравил президента Украины

Именинник получил поздравления от глав КНР, Кореи, Словакии, Кыргызии и Арабской Республики, а также от посла Израиля в Украине.

В понедельник, 25 января президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 43 года. В связи с этой датой в Офисе президента Украины опубликовали список президентов и политиков, которые за день успели поздравить Зеленского с его персональным праздником.

Первым в списке мировых лидеров, пресс-служба президента Украины приводит главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, который направил своему украинскому коллеге письмо, где выразил "искренние поздравления и наилучшие пожелания".

Как сообщил Си Цзиньпин в своей депеше Зеленскому: "С момента вспышки пандемии COVID-19 Китай и Украина бок о бок сражаются с эпидемией, что полностью подтверждает искреннюю дружбу между народами двух стран".

Далее приводим поздравления в порядке, публикуемом ОП:

Свои поздравления Зеленскому у себя в Twitter выразил действующий президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, написав, что желает последнему "крепкого здоровья и счастья".

Не забыла о дате и президент Словацкой Республики Зузана Чапутова, также отправив письмо со своими пожеланиями. Президент напомнила, что в 2020 году ей удалось встретиться с Зеленским "в дружественной и конструктивной атмосфере, несмотря на нелегкую пандемическую ситуацию", что является "подтверждением замечательных отношений между двумя странами".

Как сообщается в публикации ОП, Чапутова пожелала Зеленскому "сил в достижении приоритетных задач" на его посту, включая его намерение закончить конфликт на Донбассе.

По случаю дня рождения Зеленского высказался и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Ас-Сиси: "Пользуясь возможностью, хочу выразить наилучшие пожелания радости, личного счастья, благополучия и успехов в ваших начинаниях и стремлении к процветанию, миру и стабильности вашей дружественной страны и людей".

Кроме того, "крепкого здоровья и успехов на государственной должности" пожелал в своем поздравлении украинскому президенту лидер Кыргызской Республики Талант Мамытов.

Далее Офис приводит поздравления первого Президента Казахстана: Нурсултан Назарбаев в этот день отметил неоспоримый вклад Зеленского в "рост благосостояния украинского народа".

Последним указан поздравивший украинского президента Посол Израиля в Украине Джоэл Лион, заявивший у себя в Twitter следующее: "Уважаемый господин Президент, уважаемый друг, позвольте поздравить от своего имени и от имени всех израильтян с днем рождения. Пусть Всевышний освещает ваш путь на благо всех граждан Украины и дарит вам здоровье и силы".

От себя добавим к числу поздравителей всемирно известного голливудского режиссера Дэвид Линч, который в понедельник, 25 января, записал для именинника целое видео-обращение. Напомним также, что среди прочих, Зеленского уже поздравила партия "Слуга народа", поблагодарив за "плодотворную работу и смелость принимать сложные решения".