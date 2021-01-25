Президент говорит. Самые запомнившиеся фразы Владимира Зеленского на посту главы государства

Сегодня 6-й президент Украины, Владимир Александрович Зеленский празднует свой день рождения. Где он его отметит и что ему подарят – неизвестно. Наверняка будут звучать поздравления, а мы вспомним, какими высказываниями запомнился украинцам сам Зеленский на посту главы державы

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский отмечает день рождения. В честь этого он отправил утренний пост в Instagram, в котором кокетливо намекнул, что на свои 43 года себя не ощущает.

"7 утра. 43 по паспорту, 30 в душе", — написал президент в посте к снимку и получил порцию поздравлений и комплиментов.

[ + – ] Селфи президента в честь 43-летия

Среди прочих, Зеленского уже поздравила партия "Слуга народа", поблагодарив за "плодотворную работу и смелость принимать сложные решения".

[ + – ] Поздравление от "слуг"

Пока Владимир Зеленский не стал президентом, детали его биографии знали только преданные фанаты, теперь волей-неволей ее пришлось изучить даже тем, кто действующего главу государства недолюбливает.

Теперь каждый знает, что родился он в Кривом Роге, в семье профессора Криворожского экономического института и инженера, женат на девочке из параллельного класса и воспитывает двоих детей.

[ + – ] Владимир Зеленский и Елена Зеленская

По образованию юрист, но по специальности никогда не работал, зато заинтересовался КВН еще во время учебы в институте и был приглашен в команду "Запорожье — Кривой Рог — Транзит". В 1997 году стал чемпионом Высшей лиги КВН и тогда же создал команду "95-й квартал".

С той поры Зеленский сделал шутки и стенд-ап-выступления своим бизнесом. Команда КВН "95-й квартал" переросла в творческое объединение "Студия Квартал-95", а сериал "Слуга народа" стал хитом канала "1+1", немало способствовав победе Зеленского на президентских выборах в 2019 году. Однако весьма скоро оказалось, что сериальный президент Голобородько в исполнении Зеленского и реальный Зеленский, 6-й президент Украины, радикально отличаются. Но у них и правда есть что-то общее, они довольно искренни в своих речах.

Срок президентских полномочий Зеленского истекает в 2024 году, но уже сейчас он запомнился жителям Украины своими выступлениями, которые растаскиваются на цитаты, и становятся мемами, причем не всегда лестными для автора. Как видно, президент, привыкший смешить зрителей со сцены, все еще иногда пытается использовать те же методы и во время своих публичных выступлений, однако, не всегда удачно. Фокус собрал самые запоминающиеся цитаты президента Зеленского.

"Президент – не портрет"

В своей первой речи в качестве президента Украины, выступая перед Верховной Радой, Владимир Зеленский призвал украинцев не делать из него культ. И не вешать его портреты по кабинетам.

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений Не было моих портретов. Потому что президент – не икона, не идол. Президент – не портрет", – отметил новоизбранный глава государства.

"Выйди отсюда, разбойник"

Визит президента Украины в Бориспольский городской совет, который состоялся 10 июля 2019 года, закончился скандалом. После представления нового главы Киевской области гарант выгнал из помещения секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Это произошло из-за того, что Зеленский узнал о его криминальном прошлом.

"Когда очень много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете что-то о человеке, который очень много кричит. Я тут прочитал… секретарь Бориспольского городского совета ранее осужден (ч. 3 ст. 142 ККУ – разбой с нанесением тяжелых телесных повреждений). Ярослав Михайлович (Годунок. – ред.), выйдите отсюда, выйди отсюда, разбойник ты. Плохо слышишь меня? Будете на райадминистрации сидеть кричать. По-английски – Exit", – сказал Зеленский.

"Я — президент этой страны, я же не лох"

[ + – ]

26 октября 2019 года Владимир Зеленский отправился на Донбасс, где встретился с добровольцами. По версии пресс-службы президента в этот день произошло следующее: "В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск".

На деле беседа вышла довольно эмоциональной и во время нее Владимир Зеленский заявил буквально следующее: "Я — президент этой страны, я же не лох".

"Заболеть коронавирусом не стыдно"

В своем ежедневном видеообращении от 14 апреля 2020-го президент Зеленский отметил наращивание количества тестирований на коронавирус – по его словам, как минимум втрое. Это очень важно, ведь своевременное выявление инфекции помогает остановить ее распространение и спасает жизни украинцев, отметил глава государства.

"Именно поэтому я призываю всех граждан: если вы контактировали с больным или имеете признаки ОРВИ – обращайтесь к семейному врачу. Если у вас его нет – в скорую помощь. Заболеть коронавирусом – не стыдно. Пожалуйста, не бойтесь. И тем более не думайте, что как-то оно само обойдется. Обращайтесь к врачу и проходите тестирование", – резюмировал Зеленский.

"Глаза в глаза"

Про обмен взглядами с президентом РФ Владимиром Путиным Зеленский говорил 11 февраля 2020 года в интервью "Интерфаксу".

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что, если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек, несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", — говорил украинский президент об окончании военных действий на Донбассе. Впрочем, это он часто упоминает глаза Путина и то, как он в них смотрел.

Так, в эфире политического ток-шоу "Право на владу" 12 ноября 2020 года, Зеленский упоминал, что смотрел в глаза Путину 8 часов, ведь именно столько длились переговоры на саммите "нормандского формата". Президент сказал, понял, что Путин "непростой и сложный человек".

"Я отличаюсь от Порошенко и физиологически, и как президент"

[ + – ]

Эта цитата прозвучала во время пресс-конференции по итогам первого года президентского срока, которая проходила 20 мая 2020 года у Мариинского дворца. Зеленский заявил о том, что считает себя противоположностью своего предшественника Петра Порошенко.

"Я всем отличаюсь от Порошенко. Физиологически и как президент. Я честный, порядочный человек, который болеет за эту страну. Я, может, не так красиво общаюсь по-украински, как президент Порошенко. Но я такой, как есть. Я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого", – сказал глава государства.

"Я еще и в душ хожу. И сплю. И люблю детей"

О своих пристрастиях президент упоминал все на той же пресс-конференции возле Мариинского дворца. Возмущение Зеленского вызвали вопросы журналистов по поводу его поездки в Оман в январе 2020 года.

"Что за тайная поездка в Оман? Это была моя частная поездка. У меня есть семья. Живая семья, живые дети, которые полетели в Оман просто на отдых, они имели эту возможность и имеют все права на это. В этом нет никакого секрета. В чем тут сравнение (с поездкой Порошенко на Мальдивы – ред.), в том, что у меня были встречи ради Украины? В том, что моя семья оплатила отель? В том, что я имею право улететь не инкогнито, а по билету, где написано не Петр Инкогнито, а Владимир Зеленский?" — говорил президент. И особо напирал на то, что это был отдых после сложного декабря, где были и нормандская встреча, и дело "Газпрома", и договоренности об обмене пленными.

"Вел себя, как нормальный человек. Я просто не понимал, кто поднимает все это и для чего. Ну я могу завтра поехать в Одессу. Если это будет моя частная поездка, то о чем говорить? Я вам честно скажу: я еще и в душ хожу. И сплю. И люблю детей. И как я их очень крепко люблю и жену свою – это мои, мне так кажется, частные вещи", — резюмировал Зеленский.

Также он напомнил, что хоть никто из чиновников не летал с ним, но он провел в Омане "важные встречи".

"Не будем портить людям праздник"

4 декабря 2020 года президент в своем видеообращении заявил, что нет необходимости в декабре вводить в Украине локдаун. Однако в январе этого, по его словам, избежать вряд ли удастся. И он был прав, в январе локдаун все-таки ввели и продлился он до 24 января.

"Ситуация контролирована и не диктует введение локдауна в декабре… Мы не будем портить людям праздник, которого мы все ждем, потому что год был непростой", – сказал президент.

"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей. После кого останутся посты. А после кого-то останутся мосты"

Речь Зеленского на Новый Год, которую он прочитал толпе детей, вызвала бурное обсуждение по соцсетям. А потом скандал подогрелся информацией о том, что дети были из актерских агентств и "эксплуатировали" их с нарушеним закона. Сам спич критики называли лживым и противоречивым, тем, кто Зеленскому симпатизирует — понравилось. Про вентилятор, посты и мосты он упомянул в контексте "большой стройки".

[ + – ]