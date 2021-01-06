"Всем довольны": родители детей из ролика Зеленского рассказали, как проходили съемки

О сумме гонорара родители не распространялись и признались, что съемки проходили всю ночь, но это не стало проблемой

Новогодний ролик президента Владимира Зеленского, в котором были задействованы дети, стал едва ли не главной праздничной темой для обсуждения. Критики президента выяснили, что несовершеннолетним актерам платили по 500 гривен и съемки длились ночью несколько часов. Но родители малышей рассказали, что это обычное явление. Об этом пишет Babel.

Оказалось, что идея задействовать в новогоднем поздравлении президента детей принадлежит Офису президента. За реализацию отвечал замглавы ОП Юрий Костюк. Съемка детей, которые участвовали в ролике, длилась около трех часов. Родители детей-актеров уже заявили, что дети остались довольны.

Съемки новогоднего поздравления президента проходили 27 декабря в Мариинском дворце и на площади перед ним. Детей-актеров 5-8 лет для видеоролика искали несколько агентств. Причем никаких особых требований к ним не предъявляли.

"Было важно, чтоб дети умели играть и были послушными ". – рассказала Катерина Кирейцева, мама одной из девочек, занятых на съемках.

27 декабря детей пригласили на запись только той части, в которой они были задействованы. "Съемки с детьми длились, в среднем, несколько часов. Естественно, с соблюдением всех процедур, прописанных в украинском законодательстве. В частности, были получены письменные разрешения от родителей на съемку детей. Ни от одного из родителей нет и не было претензий в адрес съемочной группы", — заверил Подоляк, советник главы Офиса президента.

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"Детей пригласили, отсняли и отпустили. Часа три, в среднем. Тех, кто рассказывал о своих желаниях и мечтах, снимали еще на крупных планах, остальные освободились быстрее", — уточнили в пресс-службе.

Мамы двух детей, которые участвовали в съемках, подтвердили эту информацию. По их словам, их собрали на 18:00, но съемки начались позднее.

"Съемки проходили прекрасно, с соблюдением закона, все были довольны", — рассказала мать маленького актера Амира Махди.

Также родители заверили, что участвовать в съемках им понравилось. "Моя дочь вышла после первого дубля и сказала: "Мама, я видела живого президента!" Поверьте, дети-актеры обожают сниматься. Моя дочь как-то снималась в рекламе, день длился 13 часов, и когда все закончилось, она хотела сниматься еще. Мне неважно отношение к президенту, это было красивое и атмосферное поздравление с Новым годом", — заявила мать одной из актрис.

Каков был гонорар за съемку, родители детей-актеров не уточнили, заявив, что это коммерческая тайна. Напомним, ранее в СМИ заявляли, что это было 500 гривен.

"В кино все индивидуально. Мало это или много — родитель решает сам. Некоторые родители готовы сами оплачивать съемки, чтобы их ребенок стал известным", — заявила мать одного из актеров.

Однако не все детали съемок оказались готовы комментировать в Офисе президента. Ранее в Сети появилось объявление о кастинге на съемки в новогоднем поздравлении от агентства LOT. Там же было указано, что за одну рабочую смену будут платить 500 гривен.

В LOT подтвердили, что они проводили кастинг для съемок и что им организаторы озвучили именно такую сумму. В то же время советник главы ОП Подоляк заявил, что с LOT съемочная группа не сотрудничала.

"Что за объявление тиражируется в социальных сетях и реальное ли оно и для каких съемок в этом объявлении приглашали маленьких актеров, сказать сложно. Но похоже, что это очередная искусственная попытка политических оппонентов создать скандал там, где его нет и быть не может", — добавил Подоляк.

Также в Офисе президента заверили, что съемку новогоднего поздравления президента оплатили не из госбюджета.