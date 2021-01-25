Президент говорить. Найбільш пам'ятні фрази Володимира Зеленського на посаді голови держави
Сьогодні 6-й президент України, Володимир Олександрович Зеленський святкує свій день народження. Де він його відзначить і що йому подарують — невідомо. Напевно звучатимуть привітання, а ми згадаємо, якими висловлюваннями запам'ятався українцям сам Зеленський на посаді голови держави
Сьогодні президент України Володимир Зеленський святкує день народження. На честь цього він відправив ранковий пост в Instagram, у якому кокетливо натякнув, що на свої 43 роки себе не відчуває.
"7 ранку. 43 за паспортом, 30 в душі", — написав президент у пості до знімка і отримав порцію привітань і компліментів.
Серед інших, Зеленського вже привітала партія "Слуга народу", подякувавши за "плідну роботу і сміливість приймати складні рішення".
Поки Володимир Зеленський не став президентом, деталі його біографії знали тільки віддані фанати, тепер волею-неволею її довелося вивчити навіть тим, хто чинного голову держави недолюблює.
Тепер кожен знає, що народився він в Кривому Розі, в родині професора Криворізького економічного інституту та інженера, одружений з дівчинкою з паралельного класу і виховує двох дітей.
За освітою юрист, але за фахом ніколи не працював, зате зацікавився КВН ще під час навчання в інституті і був запрошений в команду "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит". У 1997 році став чемпіоном Вищої ліги КВН і тоді ж створив команду "95-й квартал".
З тієї пори Зеленський зробив жарти і стенд-ап-виступи своїм бізнесом. Команда КВН "95-й квартал" переросла у творче об'єднання "Студія Квартал-95", а серіал "Слуга народу" став хітом каналу "1+1", і посприяв перемозі Зеленського на президентських виборах у 2019 році. Однак досить скоро виявилося, що серіальний президент Голобородько у виконанні Зеленського і реальний Зеленський, 6-й президент України, радикально відрізняються. Але у них і справді є щось спільне, вони досить щирі у своїх промовах.
Термін президентських повноважень Зеленського закінчується у 2024 році, але вже зараз він запам'ятався жителям України своїми виступами, які розтягуються на цитати, і стають мемами, деколи не завжди втішними для автора. Як видно, президент, який звик смішити глядачів зі сцени, все ще іноді намагається використовувати ті ж методи і під час своїх публічних виступів, однак, не завжди вдало. Фокус зібрав найбільш пам'ятні цитати президента Зеленського.
"Президент — не портрет"
У своїй першій промові в якості президента України, виступаючи перед Верховною Радою, Володимир Зеленський закликав українців не робити з нього культ. І не вішати його портрети по кабінетах.
- "Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Не було моїх портретів. Тому що президент — НЕ ікона, не ідол. Президент — не портрет", — зазначив новообраний голова держави.
"Вийди звідси, розбійник"
Візит президента України до Бориспільської міської ради, який відбувся 10 липня 2019 року, закінчився скандалом. Після представлення нового голови Київської області гарант вигнав з приміщення секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка. Це сталося через те, що Зеленський дізнався про його кримінальне минуле.
- "Коли дуже багато кричать, я завжди прошу знайти мені в інтернеті щось про людину, яка дуже багато кричить. Я тут прочитав... секретар Бориспільської міської ради раніше засуджений (ч. 3 ст. 142 ККУ — розбій з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень). Ярослав Михайлович (Годунок. — ред.), вийдіть звідси, вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш мене? будете на райадміністрації сидіти кричати. Англійською — Exit ", — сказав Зеленський.
"Я — президент цієї країни, я ж не лох"
26 жовтня 2019 року Володимир Зеленський відправився на Донбас, де зустрівся з добровольцями. За версією прес-служби президента у цей день відбулося наступне: "У Золотому президент поспілкувався з місцевими жителями і військовими, щоб дізнатися настрої з питання розведення військ".
- Бесіда вийшла досить емоційною і під час неї Володимир Зеленський заявив буквально наступне: "Я — президент цієї країни, я ж не лох".
"Захворіти коронавірусом не соромно"
У своєму щоденному відеозверненні від 14 квітня 2020 року президент Зеленський зазначив нарощування кількості тестувань на коронавірус — за його словами, як мінімум втричі. Це дуже важливо, адже своєчасне виявлення інфекції допомагає зупинити її поширення і рятує життя українців, зазначив голова держави.
- "Саме тому я закликаю всіх громадян: якщо ви контактували з хворим або маєте ознаки ГРВІ — звертайтеся до сімейного лікаря. Якщо у вас його немає — в швидку допомогу. Захворіти коронавірусом — не соромно. Будь ласка, не бійтеся. І тим більше не думайте, що якось воно само обійдеться. Звертайтеся до лікаря і проходьте тестування", — резюмував Зеленський.
"Очі в очі"
Про обмін поглядами з президентом РФ Володимиром Путіним Зеленський говорив 11 лютого 2020 року в інтерв'ю "Інтерфаксу".
- "Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що якщо такий контакт, очі в очі, ти відразу розумієш, хто перед тобою, що за людина, незважаючи на всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", — говорив український президент про закінчення військових дій на Донбасі. Утім, він часто згадує очі Путіна і те, як він в них дивився.
Так, в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" 12 листопада 2020 року, Зеленський згадував, що дивився в очі Путіну 8 годин, адже саме стільки тривали переговори на саміті "нормандського формату". Президент сказав, що зрозумів, що Путін "непроста і складна людина".
"Я відрізняюся від Порошенка і фізіологічно, і як президент"
Ця цитата прозвучала під час прес-конференції за підсумками першого року президентського терміну, яка відбувалася 20 травня 2020 року біля Маріїнського палацу. Зеленський заявив про те, що вважає себе протилежністю свого попередника Петра Порошенка.
- "Я всім відрізняюся від Порошенка. Фізіологічно і як президент. Я чесна, порядна людина, яка вболіває за цю країну. Я, може, не так красиво спілкуюся українською, як президент Порошенко. Але я такий, як є. Я поважаю цю країну, поважаю громадян України, поважаю українську мову, поважаю кожного", — сказав голова держави.
"Я ще і в душ ходжу. І сплю. І люблю дітей"
Про свої пристрасті президент згадував на тій же прес-конференції біля Маріїнського палацу. Обурення Зеленського викликали питання журналістів з приводу його поїздки до Оману у січні 2020 року.
"Що за таємна поїздка в Оман? Це була моя приватна поїздка. У мене є сім'я. Жива сім'я, живі діти, які полетіли в Оман просто на відпочинок, вони мали цю можливість і мають повне право на це. У цьому немає ніякого секрету. У чому тут порівняння (з поїздкою Порошенко на Мальдіви — ред.), в тому, що у мене були зустрічі заради України? У тому, що моя родина оплатила готель? У тому, що я маю право полетіти НЕ інкогніто, а з квитком, де написано не Петро Інкогніто, а Володимир Зеленський?" — говорив президент. І особливо напирав на те, що це був відпочинок після складного грудня, де були і нормандська зустріч, і справа "Газпрому", і домовленості щодо обміну полоненими.
- "Поводився, як нормальна людина. Я просто не розумів, хто піднімає все це і для чого. Ну я можу завтра поїхати в Одесу. Якщо це буде моя приватна поїздка, то про що говорити? Я вам чесно скажу: я ще й в душ ходжу. І сплю. І люблю дітей. І як я їх дуже міцно люблю і дружину свою — це мої, мені так здається, приватні речі", — резюмував Зеленський.
Також він нагадав, що хоч ніхто з чиновників не літав з ним, але він провів в Омані "важливі зустрічі".
"Не будемо псувати людям свято"
4 грудня 2020 року президент у своєму відеозверненні заявив, що немає необхідності в грудні вводити в Україні локдаун. Однак у січні цього, за його словами, уникнути навряд чи вдасться. І він мав рацію, у січні локдаун все ж ввели і тривав він до 24 січня.
- "Ситуація контрольована і не диктує введення локдауну в грудні... Ми не псуватимемо людям свято, якого ми всі чекаємо, тому що рік був непростий", — сказав президент.
"Ми не слухаємо метальників бруду на вентилятор соцмереж. Після когось залишаться пости. А після когось залишаться мости"
Промова Зеленського на Новий Рік, яку він прочитав між дітей, викликала бурхливе обговорення у соцмережах. А потім скандал підігрівся інформацією про те, що діти були з акторських агентств і "експлуатували" їх з порушенням закону. Сам спіч критики називали брехливим і суперечливим, тим, хто Зеленському симпатизує — сподобалося. Про вентилятор, пости і мости він згадав у контексті "великого будівництва".
- "Колись вам буде 18, і ви зможете водити українськими дорогами. Ми намагалися, щоб за час, поки ви подорослішаєте, ці дороги не постаріли. І не втомилися. Цей рік показав, що дитячу лікарню "Охматдит" можна добудувати і не передавати, немов булаву, кожному наступному президентові України. Що "знести" пам'ятник корупції, встановлений ще у 2004 році і за вісім місяців перетворити легендарний довгобуд України на новий міст у Запоріжжі. А по всій Україні відбудувати 150 мостів. І ми не слухаємо метальників бруду на вентилятор соцмереж. Після когось залишаться пости. А після когось залишаться мости", — заявив Зеленський своїм юним глядачам.