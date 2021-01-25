Президент говорить. Найбільш пам'ятні фрази Володимира Зеленського на посаді голови держави

Сьогодні 6-й президент України, Володимир Олександрович Зеленський святкує свій день народження. Де він його відзначить і що йому подарують — невідомо. Напевно звучатимуть привітання, а ми згадаємо, якими висловлюваннями запам'ятався українцям сам Зеленський на посаді голови держави

Сьогодні президент України Володимир Зеленський святкує день народження. На честь цього він відправив ранковий пост в Instagram, у якому кокетливо натякнув, що на свої 43 роки себе не відчуває.

"7 ранку. 43 за паспортом, 30 в душі", — написав президент у пості до знімка і отримав порцію привітань і компліментів.

[ + – ] Селфі президента в честь 43-річчя

Серед інших, Зеленського вже привітала партія "Слуга народу", подякувавши за "плідну роботу і сміливість приймати складні рішення".

[ + – ] Вітання від "слуг"

Поки Володимир Зеленський не став президентом, деталі його біографії знали тільки віддані фанати, тепер волею-неволею її довелося вивчити навіть тим, хто чинного голову держави недолюблює.

Тепер кожен знає, що народився він в Кривому Розі, в родині професора Криворізького економічного інституту та інженера, одружений з дівчинкою з паралельного класу і виховує двох дітей.

[ + – ] Володимир Зеленський і Олена Зеленська

За освітою юрист, але за фахом ніколи не працював, зате зацікавився КВН ще під час навчання в інституті і був запрошений в команду "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит". У 1997 році став чемпіоном Вищої ліги КВН і тоді ж створив команду "95-й квартал".

З тієї пори Зеленський зробив жарти і стенд-ап-виступи своїм бізнесом. Команда КВН "95-й квартал" переросла у творче об'єднання "Студія Квартал-95", а серіал "Слуга народу" став хітом каналу "1+1", і посприяв перемозі Зеленського на президентських виборах у 2019 році. Однак досить скоро виявилося, що серіальний президент Голобородько у виконанні Зеленського і реальний Зеленський, 6-й президент України, радикально відрізняються. Але у них і справді є щось спільне, вони досить щирі у своїх промовах.

Термін президентських повноважень Зеленського закінчується у 2024 році, але вже зараз він запам'ятався жителям України своїми виступами, які розтягуються на цитати, і стають мемами, деколи не завжди втішними для автора. Як видно, президент, який звик смішити глядачів зі сцени, все ще іноді намагається використовувати ті ж методи і під час своїх публічних виступів, однак, не завжди вдало. Фокус зібрав найбільш пам'ятні цитати президента Зеленського.

"Президент — не портрет"

У своїй першій промові в якості президента України, виступаючи перед Верховною Радою, Володимир Зеленський закликав українців не робити з нього культ. І не вішати його портрети по кабінетах.

"Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Не було моїх портретів. Тому що президент — НЕ ікона, не ідол. Президент — не портрет", — зазначив новообраний голова держави.

"Вийди звідси, розбійник"

Візит президента України до Бориспільської міської ради, який відбувся 10 липня 2019 року, закінчився скандалом. Після представлення нового голови Київської області гарант вигнав з приміщення секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка. Це сталося через те, що Зеленський дізнався про його кримінальне минуле.

"Коли дуже багато кричать, я завжди прошу знайти мені в інтернеті щось про людину, яка дуже багато кричить. Я тут прочитав... секретар Бориспільської міської ради раніше засуджений (ч. 3 ст. 142 ККУ — розбій з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень). Ярослав Михайлович (Годунок. — ред.), вийдіть звідси, вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш мене? будете на райадміністрації сидіти кричати. Англійською — Exit ", — сказав Зеленський.

"Я — президент цієї країни, я ж не лох"

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26 жовтня 2019 року Володимир Зеленський відправився на Донбас, де зустрівся з добровольцями. За версією прес-служби президента у цей день відбулося наступне: "У Золотому президент поспілкувався з місцевими жителями і військовими, щоб дізнатися настрої з питання розведення військ".

Бесіда вийшла досить емоційною і під час неї Володимир Зеленський заявив буквально наступне: "Я — президент цієї країни, я ж не лох".

"Захворіти коронавірусом не соромно"

У своєму щоденному відеозверненні від 14 квітня 2020 року президент Зеленський зазначив нарощування кількості тестувань на коронавірус — за його словами, як мінімум втричі. Це дуже важливо, адже своєчасне виявлення інфекції допомагає зупинити її поширення і рятує життя українців, зазначив голова держави.

"Саме тому я закликаю всіх громадян: якщо ви контактували з хворим або маєте ознаки ГРВІ — звертайтеся до сімейного лікаря. Якщо у вас його немає — в швидку допомогу. Захворіти коронавірусом — не соромно. Будь ласка, не бійтеся. І тим більше не думайте, що якось воно само обійдеться. Звертайтеся до лікаря і проходьте тестування", — резюмував Зеленський.

"Очі в очі"

Про обмін поглядами з президентом РФ Володимиром Путіним Зеленський говорив 11 лютого 2020 року в інтерв'ю "Інтерфаксу".

"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що якщо такий контакт, очі в очі, ти відразу розумієш, хто перед тобою, що за людина, незважаючи на всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", — говорив український президент про закінчення військових дій на Донбасі. Утім, він часто згадує очі Путіна і те, як він в них дивився.

Так, в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" 12 листопада 2020 року, Зеленський згадував, що дивився в очі Путіну 8 годин, адже саме стільки тривали переговори на саміті "нормандського формату". Президент сказав, що зрозумів, що Путін "непроста і складна людина".

"Я відрізняюся від Порошенка і фізіологічно, і як президент"

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Ця цитата прозвучала під час прес-конференції за підсумками першого року президентського терміну, яка відбувалася 20 травня 2020 року біля Маріїнського палацу. Зеленський заявив про те, що вважає себе протилежністю свого попередника Петра Порошенка.

"Я всім відрізняюся від Порошенка. Фізіологічно і як президент. Я чесна, порядна людина, яка вболіває за цю країну. Я, може, не так красиво спілкуюся українською, як президент Порошенко. Але я такий, як є. Я поважаю цю країну, поважаю громадян України, поважаю українську мову, поважаю кожного", — сказав голова держави.

"Я ще і в душ ходжу. І сплю. І люблю дітей"

Про свої пристрасті президент згадував на тій же прес-конференції біля Маріїнського палацу. Обурення Зеленського викликали питання журналістів з приводу його поїздки до Оману у січні 2020 року.

"Що за таємна поїздка в Оман? Це була моя приватна поїздка. У мене є сім'я. Жива сім'я, живі діти, які полетіли в Оман просто на відпочинок, вони мали цю можливість і мають повне право на це. У цьому немає ніякого секрету. У чому тут порівняння (з поїздкою Порошенко на Мальдіви — ред.), в тому, що у мене були зустрічі заради України? У тому, що моя родина оплатила готель? У тому, що я маю право полетіти НЕ інкогніто, а з квитком, де написано не Петро Інкогніто, а Володимир Зеленський?" — говорив президент. І особливо напирав на те, що це був відпочинок після складного грудня, де були і нормандська зустріч, і справа "Газпрому", і домовленості щодо обміну полоненими.

"Поводився, як нормальна людина. Я просто не розумів, хто піднімає все це і для чого. Ну я можу завтра поїхати в Одесу. Якщо це буде моя приватна поїздка, то про що говорити? Я вам чесно скажу: я ще й в душ ходжу. І сплю. І люблю дітей. І як я їх дуже міцно люблю і дружину свою — це мої, мені так здається, приватні речі", — резюмував Зеленський.

Також він нагадав, що хоч ніхто з чиновників не літав з ним, але він провів в Омані "важливі зустрічі".

"Не будемо псувати людям свято"

4 грудня 2020 року президент у своєму відеозверненні заявив, що немає необхідності в грудні вводити в Україні локдаун. Однак у січні цього, за його словами, уникнути навряд чи вдасться. І він мав рацію, у січні локдаун все ж ввели і тривав він до 24 січня.

"Ситуація контрольована і не диктує введення локдауну в грудні... Ми не псуватимемо людям свято, якого ми всі чекаємо, тому що рік був непростий", — сказав президент.

"Ми не слухаємо метальників бруду на вентилятор соцмереж. Після когось залишаться пости. А після когось залишаться мости"

Промова Зеленського на Новий Рік, яку він прочитав між дітей, викликала бурхливе обговорення у соцмережах. А потім скандал підігрівся інформацією про те, що діти були з акторських агентств і "експлуатували" їх з порушенням закону. Сам спіч критики називали брехливим і суперечливим, тим, хто Зеленському симпатизує — сподобалося. Про вентилятор, пости і мости він згадав у контексті "великого будівництва".

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