Создатель Лоры Палмер из "Твин Пикс" поблагодарил Зеленского и поздравил его с днем рождения

Сам режиссер, отмечая свое 75-летие, получил поздравления от главы украинского государства.

Всемирно известный голливудский режиссер Дэвид Линч в понедельник, 25 января, поздравил с днем рождения президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее видео появилось на видеохостинге YouTube.

Как сообщает «Корреспондент», о поздравлении, которое режиссер записал главе государства, сообщили источники в Офисе президента.

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"Дорогой президент Зеленский, я очень благодарю вас за ваше поздравление с моим днем рождения. И сегодня, 25 января 2021 года, хочу поздравить вас в ответ с вашим днем ​​рождения – прекрасным днем ​​для вас и украинцев. Желаю всего наилучшего! Мир", – приводит издание слова Линча.

По информации портала, 20 января сам Линч отмечал 75-летие и получил поздравления от главы украинского государства.

"Как отметили в Офисе президента, между именинниками сложились теплые личные отношения и Зеленский, поздравляя Линча, пожелал ему успехов во всех будущих проектах", — говорится в материале.

Следует отметить, что поздравление режиссера опубликовано на канале Video Novosti, на который подписано около 50 человек.

На официальном YouTube-канале Дэвида Линча при этом видео-поздравление отсутствует.

На странице Зеленского в Facebook, как и на сайте ОП, каких-либо упоминаний о том, что Зеленский поздравил Линча с юбилеем, нет.

Ранее Зеленский показал, как начался его день рождения.

"7 на часах. 43 по паспорту. 30 в душе", – написал Зеленский под фотографией из спортзала.

Президента уже поздравила партия "Слуга народа".

"Поздравляем главу государства с днем рождения! Спасибо за плодотворную работу и смелость принимать сложные решения. Желаем сил и настойчивости и в дальнейшем строить новую, сильную и успешную Украину", — сказано в заявлении партии.

В "Слуге народа" говорят, что Зеленский доказал, что президент может объединять страну, а не ее поляризировать.

Отметим, в день рождения Зеленского запланированы акции протеста в центре столицы, в том числе и в правительственном квартале. Полиция и Национальная гвардия перешли на усиленное дежурство.