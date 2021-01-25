Творець Лори Парлем з "Твін Пікс" подякував Зеленському і привітав його з днем народження

Сам режисер, відзначаючи своє 75-річчя, отримав привітання від голови української держави.

Всесвітньо відомий голлівудський режисер Девід Лінч у понеділок, 25 січня, привітав з днем народження президента України Володимира Зеленського. Відповідне відео з'явилося на відеохостингу YouTube.

Як повідомляє «Кореспондент», про привітання, що режисер записав голові держави, повідомили джерела в Офісі президента.

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"Дорогий президенте Зеленський, я дуже дякую вам за ваше привітання з моїм днем ​​народження. І сьогодні, 25 січня 2021 року хочу привітати вас у відповідь з вашим днем ​​народження — прекрасним днем ​​для вас і українців. Бажаю всього найкращого! Миру!", — наводить видання слова Лінча.

За інформацією порталу, 20 січня сам Лінч відзначав 75-річчя і отримав привітання від голови української держави.

"Як зазначили в Офісі президента, між іменинниками склалися теплі особисті стосунки і Зеленський, вітаючи Лінча, побажав йому успіхів у всіх майбутніх проєктах", — йдеться в матеріалі.

Варто зазначити, що привітання режисера опубліковано на каналі Video Novosti, на який підписано близько 50 осіб.

На офіційному YouTube- каналі Девіда Лінча при цьому відео-привітання відсутнє.

На сторінці Зеленського у Facebook, як і на сайті ОП, будь-яких згадок про те, що Зеленський привітав Лінча з ювілеєм, немає.

Раніше Зеленський показав, як почався його день народження.

"7 на годиннику. 43 за паспортом. 30 в душі", — написав Зеленський під фотографією зі спортзалу.

Президента вже привітала партія "Слуга народу".

"Вітаємо голову держави з днем народження! Дякуємо за плідну роботу і сміливість приймати складні рішення. Бажаємо сил та наполегливості і надалі будувати нову, сильну й успішну Україну", — сказано в заяві партії.

У "Слузі народу" кажуть, що Зеленський довів, що президент може об'єднувати країну, а не поляризувати її.

Зазначимо, що в день народження Зеленського заплановані акції протесту в центрі столиці, у тому числі і в урядовому кварталі. Поліція і Національна гвардія перейшли на посилене чергування.