"На шампанское не пригласит": Зеленский отпразднует день рождения на работе

Президент Украины просил друзей и коллег не покупать ему цветы и подарки, а перевести деньги в детские дома и больницы. Пресс-секретарь Зеленского сказал Фокусу, что от коллег глава государства не планирует принимать поздравления.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня, 25 января, исполняется 44 года, день рождения он проведет на работе. Об этом в комментарии Фокусу рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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По словам Никифорова, президент в честь праздника не изменит график рабочего дня и не отменит запланированные встречи.

"Даже от коллег он не будет принимать поздравления. Имеется ввиду, что не пригласит никого на шампанское. Я думаю, все равно люди будут при встрече его поздравлять. Праздничные мероприятия [в Офисе президента — ред.] не планируются", — пояснил Никифоров.

Пресс-секретарь президента не уточнил, кто именно из мировых лидеров уже поздравил главу государства.

[ + – ] Никифоров и Зеленский во время пресс-конференции в ноябре

"Пока не имел возможности с ним [Зеленским — ред.] это обсудить. Я думаю, это все будет происходить в личной форме, в звонках и сообщениях. Если кто-то захочет из них рассказать о поздравлении Зеленского публично, они, наверное, сделают это в Twitter. Про личные поздравления мы сообщать не будем", — заявил Никифоров.

Переведите деньги "на добрые дела"

В своем Facebook Никифоров отметил, что Зеленский просил друзей и коллег не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их "на добрые дела".

Никифоров опубликовал контактные данные и банковские реквизиты нескольких детских домов и больниц. В их числе — дом ребенка "Антошка" в Краматорске, областной дом ребенка №1 во Львове, дом ребенка в Боярке (Киевская область), Криворожская городская детская больница №4 и детская городская больница в Полтаве.

"Поддержать их будет лучшим подарком для президента в этот день", — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, что прошлый день рождения Зеленский начал в спортзале. "7 на часах. 43 по паспорту. 30 в душе", — писал в Instagram президент.

Из мировых лидеров первым Зеленского в тот день поздравил глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, который подчеркнул общую борьбу двух стран с пандемией COVID-19.

Под Офисом президента в день 43-летия президента участники "тарифного Майдана" провели акцию протеста. Они требовали снизить цену на газ до 3 гривен за кубометр, а на электричество — до 1 гривны за киловатт.