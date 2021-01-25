От Разумкова — книга, от граждан — протесты. Как прошел день рождения Зеленского

25 января Владимир Зеленский празднует свой 43 день рождения. Ожидаемо, в этот день многие захотели ему напомнить о невыполненных обещаниях, а кое-кто и активно похвалить с прицелом на будущее.

В числе первых с днем рождения Зеленского с днем рождения поздравил он сам. Опубликовал в Instagram фотографию из домашнего спортзала и кокетливо отметил, что ощущает себя на 13 лет моложе, нежели исполнилось. С утра под фото были только хвалебные комментарии, президента даже сравнивали с тигром, однако попозже там появилась и критика. Зеленскому напомнили про повышение тарифов и пожелали ответственности.

Пресс-секретарь президента поздравила его лаконично. Даже не уточнила, что имелось в виду под "Все" в данном контексте.

И сообщила, что Зеленский "попросил тех, кто изъявил желание поздравить его с днем рождения и подарить ему подарок, поддержать одну из инфекционных больниц любой суммой, но от всего сердца", – сказала Юлия Мендель. Мендель добавила, что благотворительность и помощь врачам для Зеленского – "лучший подарок".

А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что деньги попросили перечислять на счет коммунальной больницы города Кривой Рог.

Но члены фракции и партии без подарка патрона все-таки не оставят.

"Особых подарков мы не планируем, и в принципе президент просил, чтобы это не выглядело, как массовое дарение подарков, при том, что есть определенные ограничения по антикоррупционному законодательству. Будет символический подарок от фракции "Слуга народа", — сказала Кравчук и отметила, что рассказать, какой именно символический подарок будут дарить, не может, ведь планируют сюрприз.

"В целом, я думаю, что хорошим подарком для президента будет единогласное голосование за президентские инициативы на этой неделе и в другие недели в парламенте за кадровые назначения, которые он поддерживает", — отметила она.

Похвала и лесть

Супруга президента поздравила стандартно и ожидаемо – признанием в любви и общей фотографией.

Позже подтянулись соратники и однопартийцы с хвалебными речами. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк увидел Зеленского "лидером, которого никогда не было в современной Украине и который не про свой карман и не про обман". Отметил, что он "берет и делает". Пожелал "терпеть, и идти вперед. Перепродумать мораль. Выстроить новые отношения. Вернуть доверие общества к государству. Переписать общественный договор. Окончательно обнулить традиционные воровские традиции в политике".

Приблизительно в том же ключе отозвались некоторые другие — например, глава Офиса президента Андрей Ермак.

В "Слуге народа" президенту также сделали несколько комплиментов и напомнили, что он все еще является лидером по уровню доверия среди всех остальных политиков.

А у спикера парламента Дмитрия Разумкова даже удалось выяснить, что он подарит президенту. Тот отметил, что презент не выйдет за рамки действующего законодательства.

"Я думаю, то, что буду дарить, это в рамках действующего законодательства. Не будет преувеличено. Конкретно что буду дарить, говорить не буду. Литературу", — сказал Разумков.

Критика и советы

Некоторые использовали заветную дату, чтобы дать президенту несколько ценных советов по поводу того, как приподнять просевший рейтинг и вернуть себе народную любовь, которая на фоне кризиса, пандемии коронавируса и повышения тарифов несколько поистрепалась.

Стоит отметить, что некоторые решили дать советы президенту лично и даже собрались ради этого под Офисом президента. Чтобы сдерживать участников "тарифного Майдана" туда еще с утра подтянули усиленные наряды полицейских.

[ + – ] Протесты под ОП

После акции под ОП, люди двинулись к резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе.

Резиденция также была оцеплена полицией, да и протестующих было всего несколько десятков, так что акция продлилась недолго. Участники митинга бросили несколько платежек под забор дачи.

Участники акции в громкоговоритель повторили те же требования, что и утром под Офисом президента — снижение цены на газ до 3 гривен за один кубометр, а за электричество до 1 гривны за киловатт.

"Зеленский обещал снижение тарифов, а мы получили повышение в два раза. Почему мы должны платить за транспортировку газа, мы же сами прокладывали эти трубы. Пусть лучше Облзагы заплатят нам за аренду земли, за то, что их трубы, как они говорят, лежат на нашей земле", — заявили участники протеста.

На данный момент акция протеста под резиденцией Зеленского закончилась. Организаторы заявили, что если президент их не услышит, то завтра участники протеста заблокируют проезд по трассе Киев — Харьков.

Напоминание об обещаниях

И кроме советов, некоторые в соцсетях напомнили Владимиру Зеленскому о его предвыборных обещаниях. Как следует из постов, немногое было выполнено, хоть и президентского срока прошло уже почти два года.

Также напомнили об новых обещаниях, например о вакцинации, разговоры о которой ведутся давно, но пока никаких подвижек нет.

Прочел ли Зеленский советы, пожелания и поздравления, или в данный момент он занят тем, что разворачивает подарки – неизвестно. Никаких подробностей о том, как президент отпразднует свой день рождения, тоже нет.