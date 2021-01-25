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Від Разумкова — книга, від громадян — протести. Як минув день народження Зеленського

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Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

25 січня Володимир Зеленський святкує свій 43 день народження. Очікувано, у цей день багато хто виявив бажання йому нагадати про невиконані обіцянки, а дехто і активно похвалити з прицілом на майбутнє.

Одним з перших Зеленського з днем народження привітав він сам. Опублікував в Instagram фотографію з домашнього спортзалу і кокетливо зазначив, що відчуває себе на 13 років молодшим, ніж йому виповнилося. Зранку під фото були тільки хвалебні коментарі, президента навіть порівнювали з тигром, проте пізніше там з'явилася і критика. Зеленському нагадали про підвищення тарифів і побажали відповідальності.

Прес-секретар президента привітала його лаконічно. Навіть не уточнила, що малося на увазі під "Все" у цьому контексті.

І повідомила, що Зеленський "попросив тих, хто виявив бажання привітати його з днем народження і подарувати йому подарунок, підтримати одну з інфекційних лікарень будь-якою сумою, але від щирого серця", — сказала Юлія Мендель. Мендель додала, що благодійність і допомога лікарям для Зеленського — "найкращий подарунок".

А заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що гроші попросили перераховувати на рахунок комунальної лікарні міста Кривий Ріг.

Але члени фракції і партії без подарунка патрона все-таки не залишать.

"Особливих подарунків ми не плануємо, до того ж президент просив, щоб це не виглядало, як масове дарування подарунків, при тому, що є певні обмеження з антикорупційного законодавства. Буде символічний подарунок від фракції "Слуга народу", — сказала Кравчук і зазначила, що розповісти, який саме символічний подарунок даруватимуть, не може, адже планують сюрприз.

"Загалом, я думаю, що хорошим подарунком для президента буде одностайне голосування за президентські ініціативи на цьому тижні та в інші тижні у парламенті за кадрові призначення, які він підтримує", — зазначила вона.

Похвала та лестощі

Дружина президента привітала стандартно і очікувано — освідченням у коханні і спільним фото.

Пізніше підтягнулися соратники та однопартійці з хвалебними промовами. Так, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк побачив Зеленського "лідером, якого ніколи не було в сучасній Україні і який не про свою кишеню і не про обман". Зазначив, що він "бере і робить". Побажав "терпіти, і йти вперед. Перепродумати мораль. Побудувати нові відносини. Повернути довіру суспільства до держави. Переписати суспільний договір. Остаточно обнулити традиційні злодійські традиції у політиці".

Приблизно у тому ж ключі відгукнулися деякі інші — наприклад, голова Офісу президента Андрій Єрмак.

В "Слузі народу" президенту також зробили кілька компліментів і нагадали, що він все ще є лідером за рівнем довіри серед усіх інших політиків.

А у спікера парламенту Дмитра Разумкова навіть вдалося з'ясувати, що він подарує президенту. Той зазначив, що презент не вийде за рамки чинного законодавства.

"Я думаю, те, що даруватиму, це в рамках чинного законодавства. Чи не буде перебільшено. Що саме даруватиму, говорити не буду. Літературу", — сказав Разумков.

Критика та поради

Деякі використовували заповітну дату, щоб дати президенту кілька цінних порад з приводу того, як підняти рейтинг, який просів, і повернути собі народну любов, яка на тлі кризи, пандемії коронавірусу та підвищення тарифів трохи потріпалася.

Варто зазначити, що дехто вирішив дати поради президенту особисто і навіть зібралися заради цього під Офісом президента. Щоб стримувати учасників "тарифного Майдану" туди ще зранку підтягнули посилені наряди поліцейських.

протести, тарифний майдан
Протести під ОП

Після акції під ОП, люди рушили до резиденції президента Володимира Зеленського в Конча-Заспі.

Резиденція також була оточена поліцією, та й протестувальників було всього кілька десятків, тому акція тривала недовго. Учасники мітингу кинули кілька платіжок під паркан дачі.

Учасники акції в гучномовець повторили ті ж вимоги, що і вранці під Офісом президента — зниження ціни на газ до 3 гривень за один кубометр, а за електрику до 1 гривні за кіловат.

"Зеленський обіцяв зниження тарифів, а ми отримали підвищення удвічі. Чому ми повинні платити за транспортування газу, ми ж самі прокладали ці труби. Нехай краще Облзаги заплатять нам за оренду землі, за те, що їх труби, як вони кажуть, лежать на нашій землі", — заявили учасники протесту.

Наразі акція протесту під резиденцією Зеленського закінчилася. Організатори заявили, що якщо президент їх не почує, то завтра учасники протесту заблокують проїзд трасою Київ — Харків.

Нагадування про обіцянки

Окрім порад, деякі в соцмережах нагадали Володимиру Зеленському про його передвиборчі обіцянки. Як випливає з постів, небагато було виконано, хоч і президентського терміну минуло вже майже два роки.

Також нагадали про нові обіцянки, наприклад про вакцинацію, розмови про яку ведуться давно, але поки ніяких зрушень немає.

Чи прочитав Зеленський поради, побажання і привітання, чи зараз він зайнятий тим, що розгортає подарунки — невідомо. Ніяких подробиць про те як президент святкуватиме свій день народження теж нема.