Від Разумкова — книга, від громадян — протести. Як минув день народження Зеленського

25 січня Володимир Зеленський святкує свій 43 день народження. Очікувано, у цей день багато хто виявив бажання йому нагадати про невиконані обіцянки, а дехто і активно похвалити з прицілом на майбутнє.

Одним з перших Зеленського з днем народження привітав він сам. Опублікував в Instagram фотографію з домашнього спортзалу і кокетливо зазначив, що відчуває себе на 13 років молодшим, ніж йому виповнилося. Зранку під фото були тільки хвалебні коментарі, президента навіть порівнювали з тигром, проте пізніше там з'явилася і критика. Зеленському нагадали про підвищення тарифів і побажали відповідальності.

Прес-секретар президента привітала його лаконічно. Навіть не уточнила, що малося на увазі під "Все" у цьому контексті.

І повідомила, що Зеленський "попросив тих, хто виявив бажання привітати його з днем народження і подарувати йому подарунок, підтримати одну з інфекційних лікарень будь-якою сумою, але від щирого серця", — сказала Юлія Мендель. Мендель додала, що благодійність і допомога лікарям для Зеленського — "найкращий подарунок".

А заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що гроші попросили перераховувати на рахунок комунальної лікарні міста Кривий Ріг.

Але члени фракції і партії без подарунка патрона все-таки не залишать.

"Особливих подарунків ми не плануємо, до того ж президент просив, щоб це не виглядало, як масове дарування подарунків, при тому, що є певні обмеження з антикорупційного законодавства. Буде символічний подарунок від фракції "Слуга народу", — сказала Кравчук і зазначила, що розповісти, який саме символічний подарунок даруватимуть, не може, адже планують сюрприз.

"Загалом, я думаю, що хорошим подарунком для президента буде одностайне голосування за президентські ініціативи на цьому тижні та в інші тижні у парламенті за кадрові призначення, які він підтримує", — зазначила вона.

Похвала та лестощі

Дружина президента привітала стандартно і очікувано — освідченням у коханні і спільним фото.

Пізніше підтягнулися соратники та однопартійці з хвалебними промовами. Так, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк побачив Зеленського "лідером, якого ніколи не було в сучасній Україні і який не про свою кишеню і не про обман". Зазначив, що він "бере і робить". Побажав "терпіти, і йти вперед. Перепродумати мораль. Побудувати нові відносини. Повернути довіру суспільства до держави. Переписати суспільний договір. Остаточно обнулити традиційні злодійські традиції у політиці".

Приблизно у тому ж ключі відгукнулися деякі інші — наприклад, голова Офісу президента Андрій Єрмак.

В "Слузі народу" президенту також зробили кілька компліментів і нагадали, що він все ще є лідером за рівнем довіри серед усіх інших політиків.

А у спікера парламенту Дмитра Разумкова навіть вдалося з'ясувати, що він подарує президенту. Той зазначив, що презент не вийде за рамки чинного законодавства.

"Я думаю, те, що даруватиму, це в рамках чинного законодавства. Чи не буде перебільшено. Що саме даруватиму, говорити не буду. Літературу", — сказав Разумков.

Критика та поради

Деякі використовували заповітну дату, щоб дати президенту кілька цінних порад з приводу того, як підняти рейтинг, який просів, і повернути собі народну любов, яка на тлі кризи, пандемії коронавірусу та підвищення тарифів трохи потріпалася.

Варто зазначити, що дехто вирішив дати поради президенту особисто і навіть зібралися заради цього під Офісом президента. Щоб стримувати учасників "тарифного Майдану" туди ще зранку підтягнули посилені наряди поліцейських.

[ + – ] Протести під ОП

Після акції під ОП, люди рушили до резиденції президента Володимира Зеленського в Конча-Заспі.

Резиденція також була оточена поліцією, та й протестувальників було всього кілька десятків, тому акція тривала недовго. Учасники мітингу кинули кілька платіжок під паркан дачі.

Учасники акції в гучномовець повторили ті ж вимоги, що і вранці під Офісом президента — зниження ціни на газ до 3 гривень за один кубометр, а за електрику до 1 гривні за кіловат.

"Зеленський обіцяв зниження тарифів, а ми отримали підвищення удвічі. Чому ми повинні платити за транспортування газу, ми ж самі прокладали ці труби. Нехай краще Облзаги заплатять нам за оренду землі, за те, що їх труби, як вони кажуть, лежать на нашій землі", — заявили учасники протесту.

Наразі акція протесту під резиденцією Зеленського закінчилася. Організатори заявили, що якщо президент їх не почує, то завтра учасники протесту заблокують проїзд трасою Київ — Харків.

Нагадування про обіцянки

Окрім порад, деякі в соцмережах нагадали Володимиру Зеленському про його передвиборчі обіцянки. Як випливає з постів, небагато було виконано, хоч і президентського терміну минуло вже майже два роки.

Також нагадали про нові обіцянки, наприклад про вакцинацію, розмови про яку ведуться давно, але поки ніяких зрушень немає.

Чи прочитав Зеленський поради, побажання і привітання, чи зараз він зайнятий тим, що розгортає подарунки — невідомо. Ніяких подробиць про те як президент святкуватиме свій день народження теж нема.