Олена Зеленська позувала для обкладинки американського Vogue

Дружина президента знімалася в аеропорту "Гостомель", а також в офісі президента.

Перша леді України Олена Зеленська знялася для digital-обкладинки американського журналу Vogue. Фото опублікували в Instagram видання.

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Дружина президента позувала у вбраннях та аксесуарах українських брендів Bettter, Six, Hvoya, The Coat, Kachorovska та Poustovit. Інтерв'ю в Олени Зеленської взяла журналістка Рейчел Донадіо. А фото зробила легендарна портретистка Енні Лейбовіц, чиї роботи давно увійшли до історії фотомистецтва.

Перша леді України позувала в аеропорту Гостомелю, а також в офісі президента на Банковій. Для фотосесії вона вибрала бежеву вільну блузу та чорні вузькі штани. Також на деяких фото перша леді України була у чорному вбранні.

Свої світлі локони Олена Зеленська зачесала назад. На знімках вона виглядає стомленою.

На деяких фото поруч з Оленою Зеленською позував її чоловік-президент. Він був одягнений у звичне для останніх кількох місяців вбрання — футболку та штани кольору хакі.

Фото: Vogue Фото: Vogue Фото: Vogue Фото: Vogue

Інтерв'ю та фото першої леді опублікували на сайті видання, а в паперовому форматі вони з'являться у жовтневому номері Vogue.

У журналі Олену Зеленську називають тією, хто "допомогла Україні заявити про себе", і першою, хто "заговорила про людський досвід війни".

"У міру того, як війна в Україні вступає в нову критичну фазу, перша леді країни Олена Зеленська стала ключовим гравцем — передовим дипломатом та обличчям емоційних збитків своєї нації", — пишуть у Vogue.

В інтерв'ю виданню перша леді України сказала, що розраховує на перемогу та не сумнівається у цьому.

"І це те, що тримає нас у русі", — зазначила Зеленська.

Нагадаємо, нещодавно Олена Зеленська вирушила до США, де виступила перед Конгресом. Дружина президента України подякувала американцям за підтримку та попросила передати нашій таборі більше зброї та систем ППО.

Поїздку першої леді України до США називають історичною, оскільки це перший випадок, коли перша леді іншої країни виступає перед Конгресом. Під час промови Олена Зеленська розповіла реальні історії війни та показала фото потерпілих від російської військової агресії українців.