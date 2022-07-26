Елена Зеленская позировала для обложки американского Vogue

Супруга президента снималась в аэропорту "Гостомель", а также в Офисе президента.

Первая леди Украины Елена Зеленская снялась для digital-обложки американского журнала Vogue. Фото опубликовали в Instagram издания.

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Супруга президента позировала в нарядах и аксессуарах украинских брендов Bettter, Six, Hvoya, The Coat, Kachorovska и Poustovit. Интервью у Елены Зеленской взяла журналистка Рэйчел Донадио. А фотографии сделала легендарная портретистка Энни Лейбовиц, чьи работы давно вошли в историю фотоискусства.

Первая леди Украины позировала в аэропорту Гостомеля, а также в Офисе президента на Банковой. Для фотосессии она выбрала бежевую свободную блузу и черные узкие брюки. Также на некоторых фотографиях первая леди Украины была в черном наряде.

Свои светлые локоны Елена Зеленская зачесала назад. На снимках она выглядит уставшей.

На некоторых фотографиях рядом с Еленой Зеленской позировал ее супруг-президент. Он был одет в привычный для последних нескольких месяцев наряд — футболку и штаны цвета хаки.

Фото: Vogue Фото: Vogue Фото: Vogue Фото: Vogue

Интервью и фотографии первой леди опубликовали на сайте издания, а в бумажном формате они появятся в октябрьском номере Vogue.

В журнале Елену Зеленскую называют той, кто "помогла Украине заявить о себе", и первой, кто "заговорила о человеческом опыте войны".

"По мере того, как война в Украине вступает в новую критическую фазу, первая леди страны Елена Зеленская стала ключевым игроком — передовым дипломатом и лицом эмоционального ущерба своей нации", — пишут в Vogue.

В интервью изданию первая леди Украины сказала, что рассчитывает на победу и не сомневается в этом.

"И это то, что держит нас в движении" — отметила Зеленская.

Напомним, недавно Елена Зеленская отправилась в США, где выступила перед Конгрессом. Супруга президента Украины поблагодарила американцев за поддержку и попросила передать нашей стане больше оружия и систем ПВО.

Поездку первой леди Украины в США называют исторической, так как это первый случай, когда первая леди другой страны выступает перед Конгрессом. Во время своей речи Елена Зеленская рассказала реальные истории войны и показала фото пострадавших от российской военной агрессии украинцев.