Елена Зеленская выступила перед Конгрессом в костюме с вышивкой восточных регионов Украины (фото)

Жена президента Украины поблагодарила американцев за поддержку и попросила ПВО и оружие.

Накануне первая леди Украины Елена Зеленская посетила с трехдневным рабочим визитом США. Снимками она делится в своих социальных сетях.

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После встреч с президентом Штатов Джо Байденом, его супругой Джилл Байден и госсекретарем Энтони Блинкеном Зеленская выступила перед Конгрессом с призывом предоставить Украине системы ПВО, чтобы защитить мирное население.

Выступление первой леди Украины перед Конгрессом точно станет историческим. Она рассказала о реальных историях войны и показала фото пострадавших от российской военной агрессии украинцев. Это первый случай, когда первая леди другой страны выступает перед Конгрессом США.

Для выступления на высоком уровне жена Владимира Зеленского выбрала черно-белый костюм украинского бренда AMG с жилетом. Изюминкой образа стала вышивка на жилете – элементы из традиционной вышитой рубашки восточных регионов Украины. В качестве аксессуаров к официальному наряду первая леди добавила украшения отечественного производителя – бренда Gunia Project. А на ногах Елены Зеленской были белые туфли.

[ + – ] Елена Зеленская выступает перед Конгрессом США

Первая леди Украины часто выбирает для публичных мероприятий и выступлений одежду и аксессуары украинского производителя.

[ + – ] Елена Зеленская в костюме украинского бренда

Напомним, ранее Елена Зеленская встретилась с Энтони Блинкеном в платье украинского бренда.

Также Фокус подробнее писал об историческом выступлении Елены Зеленской перед Конгрессом США в июле 2022.