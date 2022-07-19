Елена Зеленская встретилась с Энтони Блинкеном в платье украинского бренда (фото)
Жена президента выбрала наряд от украинского бренда.
Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в США с официальным визитом. Фото из первых встреч с американскими политиками супруга Владимира Зеленского поделилась в своем Instagram.
Елена Зеленская уже встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном и намерена выступить перед Конгрессом.
"Теперь моя очередь говорить в США об украинских потребностях в нашем сопротивлении и борьбе с агрессором", — отметила первая леди.
Как известно, супругу главы государства в США пригласила первая леди страны Джилл Байден, посетившая Украину в мае 2022.
Первый день встреч в Штатах жена Владимира Зеленского провела в элегантном платье цвета хаки украинского бренда Litkovska, дополнив образ аксессуарами отечественного производителя из коллекции Guzema Jewelry Х Gunia Project.
"Его позиция по поводу того, что, цитирую: "суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин", остается неизменной", — прокомментировала позицию Блинкена первая леди Украины.
В частности, Зеленская встретилась с украинской семьей, которая эвакуировалась в Штаты.
"Наталья Степаненко с 11-летними двойняшками Яной и Ярославом были на вокзале в Краматорске и пытались эвакуироваться именно в тот день, когда туда прилетела российская ракета… Тогда вокруг них погибли более 50 человек, Наталья потеряла ногу, Яна – обе. Ярослав как единственный уцелевший ухаживал за своими дорогими девушками в больнице. Сейчас эта семья в США", — рассказала Елена Зеленская о Программе протезирования, которую уже представили американскому бизнес-корпусу и представителям украинской диаспоры в стране.
Напомним, Елена Зеленская украсила обложку Time и рассказала о своей жизни в условиях войны.
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