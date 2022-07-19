Олена Зеленська зустрілася з Ентоні Блінкеном у сукні українського бренду (фото)

Дружина президента обрала вбрання від українського бренду.

Перша леді України Олена Зеленська прибула до США з офіційним візитом. Фото із перших зустрічей з американськими політиками дружина Володимира Зеленського поділилася у своєму Instagram.

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Олена Зеленська вже зустрілася з держсекретарем Ентоні Блінкеном та планує виступити перед Конгресом.

"Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором", — зазначила перша леді.

Як відомо, дружину глави держави до США запросила перша леді країни Джилл Байден, яка відвідала Україну у травні 2022.

Перший день зустрічей у Штатах дружина Володимира Зеленського провела в елегантній сукні кольору хакі українського бренду Litkovska, доповнивши образ аксесуарами також вітчизняного виробника Guzema Jewelry Х Gunia Project.

[ + – ] Олена Зеленська у США

"Його позиція щодо того, що, цитую: "суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін", залишається незмінною", — прокоментувала позицію Блінкена перша леді України.

Зокрема Зеленська зустрілася з українською родиною, яка евакуювалась до Штатів.

"Наталя Степаненко з 11-річними двійнятами Яною та Ярославом були на вокзалі в Краматорську й намагалися евакуюватися саме того дня, коли туди прилетіла російська ракета… Тоді навколо них загинуло понад 50 людей, Наталя втратила ногу, Яна – обидві. Ярослав як єдиний вцілілий самовіддано доглядав своїх дорогих дівчат у лікарні. Нині ця родина у США", — розповіла Олена Зеленська про Програму протезування, яку вже представили американському бізнес-корпусу та представникам української діаспори в країні.

[ + – ] Олена Зеленська у США

Нагадаємо, Олена Зеленська прикрасила обкладинку Time та розповіла про своє життя в умовах війни.

Також Фокус писав про реакцію першої леді на ракетний удар по центру Вінниці.