Олена Зеленська прикрасила обкладинку Time та розповіла свою історію війни

Раніше видання помістило на обкладинку самого президента України.

Перша леді України Олена Зеленська з'явилася на обкладинці впливового американського журналу Time та дала інтерв'ю виданню. Липневий випуск журналу отримав назву "Її особиста війна".

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Олена розповіла про переховування з дітьми в різних регіонах України, адже, попри небезпеку та загрозу для життя, дружина Володимира Зеленського не виїхала з країни. Вона з двома дітьми була змушена постійно змінювати місця проживання та спілкуватися з чоловіком по спеціальних телефонних лініях, про які треба було домовлятися заздалегідь, адже по телефону розмовляти з президентом було небезпечно.

Олена Зеленська та її діти не могли користуватися своїми телефонами в мережі, що також було спровоковано заходами безпеки. Адже, за словами глави держави, він став мішенню номер один для ворога, а його родина — номер два.

"Президент України Володимир Зеленський залишився на своїй території в центрі Києва, щоб керувати країною, а перша леді Олена Зеленська переховувалася з двома дітьми. Її проєкти з покращення освіти та охорони здоров’я країни були припинені, як і її кар’єра сценариста. В оточенні солдатів вона рідко була впевнена, де ночуватиме тієї чи іншої ночі", — зазначає видання.

Зокрема дружина президента пригадала, як за день до початку повномасштабної війни наказала зібрати тривожні валізки для всієї родини, проте цього так і не сталося. А вже зранку 24 лютого Олені довелося попрощатися з чоловіком на кілька місяців.

[ + – ] Олена Зеленська на обкладинці Time

Після понад двох місяців переховування перша леді все ж вийшла на публічну арену та веде війну на інформаційному фронті. Вона активно виступає та дає інтерв'ю впливовим виданням. У травні 2022 дружина глави держави зустрілася з першою леді США Джилл Байден, яка раптово приїхала до Ужгорода в День матері.

Також у травні Олена Зеленська запустила ініціативу з психологічної підтримки українців. Наразі вона почала навчання психологів-консультантів, створила гарячі лінії з питань психічного здоров’я та залучала іноземних експертів для надання клінічної підтримки.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська з'явилася на обкладинці Saturday.

Також Фокус писав про труднощі в родині Зеленських під час повномасштабної війни.