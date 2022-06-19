У суворому образі. Олена Зеленська з'явилася на обкладинці журналу Saturday

В інтерв'ю британським журналістам перша леді розповіла, як війна розділила її з чоловіком, як і багато родин в Україні.

Перша леді України Олена Зеленська з'явилася на обкладинці Saturday британського видання The Guardian. На фотосесії, зробленій в Офісі президента, на один зі знімків потрапив її чоловік, президент України Володимир Зеленський. Фото обкладинки опублікували в офіційному Instagram-акаунті першої леді.

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Олена Зеленська позувала в коричневій суворій сукні-міді на ґудзиках і чорних туфлях-човниках. На фото в першої леді стриманий макіяж і розпущені хвилясті локони.

Поряд із Зеленською на знімку можна побачити військового зі зброєю, котрий сидить на стільці, — ймовірно, тілоохоронця дружини президента. Автором фото став французький художник Антуан Д'Агата.

На інших знімках Олена Зеленська позувала в сірому образі, який майже зливається з кімнатою в Офісі президента. Поруч із першою леді можна побачити мішки, які захищають приміщення на випадок вибухів. На одному з фото вдалося зафіксувати зворушливий момент — Володимир Зеленський швидко узяв за руку дружину і побіг далі.

[ + – ] Олена Зеленська позує для The Guardian на тлі мішків, що захищають приміщення Офісу президента від вибухів Фото: The Guardian

[ + – ] На фотосесію для The Guardian у кадр нібито випадково потрапив Володимир Зеленський Фото: The Guardian

В інтерв'ю дружина президента знову розповіла про перший день війни, а також про те, як зараз живе її сім'я та як часто діти спілкуються з батьком.

"Ми сподіваємося, що скоро бачитимемо одне одного частіше, але зараз я не думаю, що це можливо", — сказала Зеленська.

Перша леді також згадала, що діти в перший день війни поводилися дуже добре, були зібрані та слухняні.

"Зазвичай доводиться говорити їм мільйон разів, але першого дня вони все зробили дуже швидко та слухняно. Ми дивилися новини, чекали дзвінків. У нас весь час був увімкнений телевізор", — зазначила перша леді.

Фокус раніше розповідав про те, що перша леді країни від початку повномасштабної війни не покидала територію України. За таких умов разом із дітьми вона переїжджала з місця на місце. З метою безпеки охорона заборонила дружині президента з першого дня російського вторгнення заходити до соцмережі.