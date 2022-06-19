"На президента можна тиснути через його сім'ю": Зеленська розповіла, як ховалась із дітьми

Перша леді країни не покидала території України після російського вторгнення, але регулярно переїжджала з місця на місце. З метою безпеки охорона заборонила дружині президента заходити навіть у соцмережі.

Після повномасштабного російського вторгнення Олена Зеленська разом із дітьми Олександрою та Кирилом не покидали територію України, але регулярно переїжджали з метою безпеки. Про це перша леді країни розповіла у інтерв'ю журналісту The Guardian.

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В одному зі своїх перших відеозвернень Володимир Зеленський сказав, що Кремль позначив його як ціль номер один, а його сім'ю — як ціль номер два. Коментуючи це, Зеленська наголосила, що на президента справді можна тиснути через близьких. За її словами, вона розуміла, які можливості противнику могло б дати захоплення членів сім'ї глави держави.

"Звичайно, можна чинити тиск на президента через його сім'ю, і я не хотіла б, щоб йому доводилося робити вибір між сім'єю та обов'язками президента", — прокоментувала Зеленська.

Щоб уникнути можливих ризиків, перша леді разом із дітьми виїхала з дітьми з Києва "у відносно безпечне місце". Натомість, точну локацію дружина президента не називає.

"Чим менше я говорю, тим я в більшій безпеці", — додала Зеленська.

За її словами, іноді їй вдавалося поговорити з чоловіком, але не за допомогою своїх гаджетів. Дружина президента зазначає, що охорона заборонила їй заходити в облікові записи власних соцмереж. В результаті, "дні були довгими та самотніми".

Як вважає Зеленська, сім'я президента досі може бути мішенню для Росії.

"Коли бачиш жахливі злочини, які вони скоїли, думаєш, може, вони справді здатні на все", — уточнює перша леді. Вона досі не може жити разом із чоловіком, проте тепер вони можуть бачитися.

"Дисципліна — його друге ім'я"

Коментуючи, як президент справляється з навантаженням під час війни, Олена Зеленська зазначила, що її чоловік має психологічні якості, що дозволяють протистояти стресу.

"Дисципліна — його друге ім'я", — каже вона.

Перша леді стверджує, що не помітила жодної різниці у настрої Зеленського за останні місяці. При цьому вона наголошує, що турбується не про його психологічний стан, а про фізичне здоров'я.

Нагадаємо, у Держдумі ініціюють конфіскацію квартири Зеленських у Криму. "Націоналізацією" майна першої леді Оленою Зеленською пропонують компенсувати збитки, завдані Донбасу від вторгнення ЗС РФ.

Раніше Олена Зеленська пояснила американцям, чому світ не має звикати до війни.