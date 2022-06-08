У Держдумі ініціюють конфіскацію квартири Зеленських у Криму

"Націоналізацією" майна першої леді Олени Зеленської пропонують компенсувати збитки, завдані Донбасу від вторгнення ЗС РФ.

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Комуністична партія Російської Федерації ініціює можливу конфіскацію майна українських громадян на окупованих територіях, зокрема, нерухомість першої леді України Олени Зеленської. Про це інформує "РіА Новини" із посиланням на запит депутата-комуніста Державної думи Сергія Обухова.

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Зокрема, парламентарій від Комуністичної партії подав звернення до уряду Росії та Слідчого комітету про арешт майна українських громадян на окупованих територіях.

"Націоналізацією" майна Сергій Обухов пропонує компенсувати збитки, заподіяні бойовими діями та повномасштабним вторгненням ЗС РФ на Донбас.

Як один з активів депутат-комуніст пропонує нерухомість сім'ї президента України Володимира Зеленського в Криму — квартиру, яка офіційно зареєстрована на першу леді Олену Зеленську. Йдеться про квартиру поруч із Лівадійським палацом, яку окупанти оцінюють у 100 мільйонів рублів.

Крім цього, Сергій Обухов просить Кабмін і Слідчий комітет перевірити інформацію про елітну нерухомість під Москвою, яка належить Наєвій Н.М. Журналісти стверджують, що прізвище, ім'я та по батькові співпадають із дружиною командувача Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

У декларації глави держави сказано, що квартира площею 129,8 квадратного метра придбана у Криму у 2013 році. Елітна нерухомість в Лівадії, вартість якої на момент покупки оцінювалася 1,31 млн гривень, повністю належить першій леді Олені Зеленській.

[ + – ] У Держдумі запропонували конфіскувати квартиру Зеленських у Криму

Нагадаємо, про "націоналізацію" нерухомості Зеленських у Криму окупанти говорили ще в березні 2022 року. Елітні апартаменти в Лівадії незаконна адміністрація пропонувала передати біженцям із Донбасу, які після повномасштабного вторгнення переїхали на анексований півострів.

Фокус раніше вже розповідав, що елітна квартира сім'ї Зеленських та паркувальне місце у Криму розташовані в житловому комплексі "Імператор". Об'єкти нерухомості придбані за кілька місяців до окупації півострова та відповідно до українського законодавства.