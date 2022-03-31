У Криму хочуть "націоналізувати" квартиру сім'ї Зеленського: кому її віддадуть

Апартаменти сім'ї президента в Лівадії внесли до списку майна, яке підпадає під націоналізацію. П'ятикімнатну квартиру площею 193 метри продають за 75 млн рублів.

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Призначена загарбниками "влада" Криму хоче націоналізувати майно президента України Володимира Зеленського. Про це повідомило "РИА Новости" з посиланням на власне джерело.

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"До списку майна, яке підпадає під націоналізацію, будуть додані апартаменти Зеленського у Лівадії. Йдеться про квартиру, яку дружина Зеленського Олена купила в Ялтинському районі в 2013 році", — уточнили джерела.

"Ціни на квартири в цьому житловому комплексі (ЖК) починаються від 14,9 млн рублів — за ці гроші виставлена на продаж двокімнатна квартира площею 65 квадратів. А п'ятикімнатна квартира на 193 метри пропонується за 75 млн рублів", — підрахували окупанти.

Пропозицію про "націоналізацію" квартири Зеленського в Лівадії озвучила "глава адміністрації" Ялти Яніна Павленко. Вона хотіла віддати нерухомість біженцям з окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей.

"Націоналізацією квартир українських чиновників ми не займаємося, але квартиру Зеленського я б із задоволенням забрала і віддала біженцям із Донбасу, які днями заїхали до Ялти", — зазначила Павленко.

Квартира сім'ї Зеленського в Лівадії — як вона виглядає

Фокус уже писав, що квартира та паркувальне місце знаходяться в елітному ЖК "Імператор". Об'єкти куплені в 2013 році, до російської анексії півострова та відповідно до українського законодавства.

ЖК "Імператор" — це п'ятиповерховий житловий будинок, що відповідає стилю історичної забудови середини 19 століття. За 400 метрів від нього знаходиться пляж. На цокольному поверсі будівлі розташовується автопаркінг, а на даху — відкритий басейн із солярієм і баром.

Зеленський на пресмарафоні 10 жовтня 2019 заявив, що він із сім'єю не встиг пожити в цій квартирі.

Нагадаємо, що на початку березня Верховна Рада вирішила націоналізувати все майно, об'єкти, кошти та вклади РФ в Україні.

"Укрзалізниця" готується націоналізувати усі російські вагони. В Україні понад 3 000 вагонів належать компаніям з РФ ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК та Сбербанк Лизинг.

Фокус раніше з'ясовував, які пов'язані з Росією бізнеси та компанії може отримати Україна.