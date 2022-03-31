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У Криму хочуть "націоналізувати" квартиру сім'ї Зеленського: кому її віддадуть

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Фото: РИА Новости | Російські чиновники пропонували віддати нерухомість сім'ї Зеленського біженцям з ОРДЛО

Апартаменти сім'ї президента в Лівадії внесли до списку майна, яке підпадає під націоналізацію. П'ятикімнатну квартиру площею 193 метри продають за 75 млн рублів.

Призначена загарбниками "влада" Криму хоче націоналізувати майно президента України Володимира Зеленського. Про це повідомило "РИА Новости" з посиланням на власне джерело.

"До списку майна, яке підпадає під націоналізацію, будуть додані апартаменти Зеленського у Лівадії. Йдеться про квартиру, яку дружина Зеленського Олена купила в Ялтинському районі в 2013 році", — уточнили джерела.

"Ціни на квартири в цьому житловому комплексі (ЖК) починаються від 14,9 млн рублів — за ці гроші виставлена на продаж двокімнатна квартира площею 65 квадратів. А п'ятикімнатна квартира на 193 метри пропонується за 75 млн рублів", — підрахували окупанти.

Пропозицію про "націоналізацію" квартири Зеленського в Лівадії озвучила "глава адміністрації" Ялти Яніна Павленко. Вона хотіла віддати нерухомість біженцям з окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей.

"Націоналізацією квартир українських чиновників ми не займаємося, але квартиру Зеленського я б із задоволенням забрала і віддала біженцям із Донбасу, які днями заїхали до Ялти", — зазначила Павленко.

Квартира сім'ї Зеленського в Лівадії — як вона виглядає

Фокус уже писав, що квартира та паркувальне місце знаходяться в елітному ЖК "Імператор". Об'єкти куплені в 2013 році, до російської анексії півострова та відповідно до українського законодавства.

ЖК "Імператор" — це п'ятиповерховий житловий будинок, що відповідає стилю історичної забудови середини 19 століття. За 400 метрів від нього знаходиться пляж. На цокольному поверсі будівлі розташовується автопаркінг, а на даху — відкритий басейн із солярієм і баром.

Зеленський на пресмарафоні 10 жовтня 2019 заявив, що він із сім'єю не встиг пожити в цій квартирі.

Нагадаємо, що на початку березня Верховна Рада вирішила націоналізувати все майно, об'єкти, кошти та вклади РФ в Україні.

"Укрзалізниця" готується націоналізувати усі російські вагони. В Україні понад 3 000 вагонів належать компаніям з РФ ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК та Сбербанк Лизинг.

Фокус раніше з'ясовував, які пов'язані з Росією бізнеси та компанії може отримати Україна.