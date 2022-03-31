В Крыму хотят "национализировать" квартиру семьи Зеленского: кому ее отдадут

Апартаменты семьи президента в Ливадии внесли в список имущества, которое подпадает под национализацию. Пятикомнатную квартиру площадью 193 метра продают за 75 млн рублей.

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Назначенные захватчиками "власти" Крыма хотят национализировать имущество президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник.

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"В список имущества, которое подпадает под национализацию, будут включены апартаменты Зеленского в Ливадии. Речь идет о квартире, которую жена Зеленского Елена купила в Ялтинском районе в 2013 году,", — уточнили источники.

"Цены на квартиры в этом жилищном комплексе (ЖК) начинаются от 14,9 млн рублей — за эти деньги выставлена на продажу двухкомнатная квартира площадью 65 квадратов. А пятикомнатная квартира на 193 метра предлагается за 75 млн рублей", – подсчитали оккупанты.

Предложение о "национализации" квартиры Зеленского в Ливадии озвучила "глава администрации" Ялты Янина Павленко. Она хотела отдать недвижимость беженцам из оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей.

"Национализацией квартир украинских чиновников мы не занимаемся, но вот квартиру Зеленского я бы с удовольствием забрала и отдала беженцам из Донбасса, которые на днях заехали в Ялту", – отметила Павленко.

Квартира семьи Зеленского в Ливадии — как она выглядит

Фокус уже писал, что квартира и парковочное место находятся в элитном ЖК "Император". Объекты куплены в 2013 году, до российской аннексии полуострова и в соответствии с украинским законодательством.

ЖК "Император" – это пятиэтажный жилой дом, который соответствует стилю исторической застройки середины 19-го века. В 400 метрах от него находится пляж. На цокольном этаже здания располагается автопаркинг, а на крыше – открытый бассейн с солярием и баром.

Зеленский на пресс-марафоне 10 октября 2019 года заявил, что он с семьей не успел пожить в этой квартире.

Напомним, что в начале марта Верховная Рада решила национализировать все имущество, объекты, средства и вклады РФ в Украине.

"Укрзализныця" готовится национализировать все российские вагоны. В Украине больше 3000 вагонов принадлежат компаниям из РФ ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК и Сбербанк Лизинг.

Фокус ранее выяснял, какие связанные с Россией бизнесы и компании может получить Украина.