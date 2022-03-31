В Крыму хотят "национализировать" квартиру семьи Зеленского: кому ее отдадут
Апартаменты семьи президента в Ливадии внесли в список имущества, которое подпадает под национализацию. Пятикомнатную квартиру площадью 193 метра продают за 75 млн рублей.
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Назначенные захватчиками "власти" Крыма хотят национализировать имущество президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник.
"В список имущества, которое подпадает под национализацию, будут включены апартаменты Зеленского в Ливадии. Речь идет о квартире, которую жена Зеленского Елена купила в Ялтинском районе в 2013 году,", — уточнили источники.
"Цены на квартиры в этом жилищном комплексе (ЖК) начинаются от 14,9 млн рублей — за эти деньги выставлена на продажу двухкомнатная квартира площадью 65 квадратов. А пятикомнатная квартира на 193 метра предлагается за 75 млн рублей", – подсчитали оккупанты.
Предложение о "национализации" квартиры Зеленского в Ливадии озвучила "глава администрации" Ялты Янина Павленко. Она хотела отдать недвижимость беженцам из оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей.
"Национализацией квартир украинских чиновников мы не занимаемся, но вот квартиру Зеленского я бы с удовольствием забрала и отдала беженцам из Донбасса, которые на днях заехали в Ялту", – отметила Павленко.
Квартира семьи Зеленского в Ливадии — как она выглядит
Фокус уже писал, что квартира и парковочное место находятся в элитном ЖК "Император". Объекты куплены в 2013 году, до российской аннексии полуострова и в соответствии с украинским законодательством.
ЖК "Император" – это пятиэтажный жилой дом, который соответствует стилю исторической застройки середины 19-го века. В 400 метрах от него находится пляж. На цокольном этаже здания располагается автопаркинг, а на крыше – открытый бассейн с солярием и баром.
Зеленский на пресс-марафоне 10 октября 2019 года заявил, что он с семьей не успел пожить в этой квартире.
Напомним, что в начале марта Верховная Рада решила национализировать все имущество, объекты, средства и вклады РФ в Украине.
"Укрзализныця" готовится национализировать все российские вагоны. В Украине больше 3000 вагонов принадлежат компаниям из РФ ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК и Сбербанк Лизинг.
Фокус ранее выяснял, какие связанные с Россией бизнесы и компании может получить Украина.