"Зеленские исправно оплачивают ЖКХ под Ялтой": что известно о VIP-жилье семьи президента в Крыму

В Крыму говорят, что семья Зеленского не допускает задолженностей по коммуналке. Речь идет о квартире, в которой президент хотел бы пожить после деоккупации полуострова.

Руководитель оккупационного "правительства" Крыма Сергей Аксенов 27 февраля заявил в эфире телеканала "Россия 24", что семья президента Украины Владимира Зеленского платит деньги местным службам за обслуживание своего имущества на полуострове. Так называемый "глава Республики Крым" отметил, что имуществом на аннексированной территории владеет первая леди Украины Елена Зеленская.

По его словам, задолженности по коммунальным платежам у этих объектов нет.

"Значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно. Никаких проблем, ничего не смущает. Держит, видать, на случай, если политического убежища придется просить у нас", — сказал Аксенов.

При этом, на его взгляд, наличие какого-либо имущества в Крыму для семьи Зеленского "вряд ли наделяет ее преимуществом для получения российского гражданства", хотя они и могут для этого "обратиться к президенту России Владимиру Путину".

Соответствующее заявление Аксенов сделал на фоне годовщины крымской аннексии – вскоре после приуроченного к ней обращения Зеленского, в котором он заявил, что Россия нарушает в оккупированном регионе права человека и проводит беспрецедентную милитаризацию.

На заявление Аксенова официальной реакции от президента Украины пока не последовало.

Что это за недвижимость?

В обеих ежегодных декларациях президента Украины на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) говорится, что на супругу главы государства в поселке Ливадия под Ялтой оформлены квартира площадью 129,8 квадратных метра стоимостью в 1,31 миллиона гривен и парковочное место площадью 16,1 квадратных метра стоимостью в 74 тысячи гривен. Оба объекта куплены в 2013 году – до аннексии Крыма Россией, а значит – в соответствии с украинским законодательством.

Фото: Скриншот

Вскоре после президентских выборов, на которых избрался Зеленский, агентство Reuters сообщило, что квартира и парковочное место находятся в элитном комплексе "Император". Журналисты выяснили, что Елена Зеленская купила ее по цене, которая оказалась в четыре раза ниже рыночной, у бизнесмена Александра Буряка. При этом в пресс-службе команды Зеленского отметили, что недвижимость была куплена по рыночной цене, а все налоги и сборы были уплачены.

Позже представители так называемого "Государственного комитета Крыма по государственной регистрации и кадастру" сообщили агентству "РБК", что все права собственности, возникшие, когда Крым находился в составе Украины, действительны по российскому законодательству. То есть квартира продолжает ей принадлежать.

По данным ялтинского сайта "ЮБГН", который занимается поиском недвижимости, жилищный комплекс представляет собой пятиэтажный жилой дом с архитектурой, соответствующий стилю исторической застройки середины 19-го века.

Фото: Deluxe Estate

В 400 метрах от здания находится пляж. На цокольном этаже здания находится автомобильный паркинг.

На крыше – открытый бассейн с солярием и баром.

Агентство недвижимости Deluxe Estate предлагает трехкомнатную квартиру в комплексе площадью 138 квадратных метров по цене 360 тысяч долларов (примерно 10,085 миллиона гривен).

Фото: Deluxe Estate

Такие агентства обещают соседство с представителями с эстрадными, политическими деятелями и бизнесменами.

"Завез кафель, но ничего не успел сделать"

Соседи элитного комплекса, с которыми в 2019 году удалось пообщаться журналистам издания "Крым. Реалии", отмечали, что никогда не встречали там будущего президента и его супругу. Сам Зеленский во время пресс-марафона 10 октября 2019 года, который проходил в Kyiv Food Market, заявил, что пожить в этой квартире он и его семья не успели.

"Любили и любим Крым, я купил там квартиру, так моя жена сказала…, и завез туда кафель…, и я не успел ничего сделать", — сообщил Зеленский", – отметил тогда глава государства.

В штабе Зеленского пообещали, что он обязательно воспользуется крымской недвижимостью после возвращения полуострова в состав Украины. Сейчас же президент в интервью Politiko Europe заявил, что живет в государственной даче в Конча-Заспе,

Фокус разбирался в том, как РФ с начала 1990-х она четыре раза проверяла способность Украины защищать свои территории, пока не решилась на прямую агрессию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Крым был сердцем Украины, но его вырвали".

Напомним, США публично призвали Российскую Федерацию освободить Крым и политических заключенных. Такое заявление государственный секретарь Энтони Блинкен сделал по случаю седьмой годовщины оккупации полуострова.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины имеет критическое значение для Запада. По его мнению, России куда проще запугивать страны поодиночке, чем сильное союзное объединение, такое как НАТО. Как отметил Байден, Россия атакует демократические институты и использует коррупцию в военной сфере, пытаясь уничтожить системы управления. Но при этом США не желают повторения холодной войны.