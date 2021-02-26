"Постоянный страх": США призвали РФ вернуть Крым Украине в седьмую годовщину оккупации

Действия оккупационных властей РФ уже привели к большим человеческим потерям и угрожают мировой безопасности, считают американские дипломаты.

США публично призвали Российскую Федерацию освободить Крым и политических заключенных. Такое заявление государственный секретарь Энтони Блинкен сделал по случаю седьмой годовщины оккупации полуострова, его слова опубликовало Американское посольство в Украине.

По его словам, Россия должна немедленно остановить оккупацию Крыма и вернуть власть над полуостровом Украине. Кроме того, он призвал российское руководство освободить украинцев, которых несправедливо отправили за решетку, и прекратить агрессивные действия на востоке Украины.

"Санкции США против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захвата Крыма остаются в силе, пока Россия не изменит курс. США не признают и никогда не будут признавать заявленную Россией аннексию Крыма", — подчеркнул госсекретарь.

По словам Энтони Блинкена, аннексия и милитаризация Крыма со стороны России угрожают не только Украине, но и безопасности всего мира, ведь они уже привели к значительным человеческим потерям. Так оккупационные власти начали репрессии в отношении кримских татар, а также других религиозных и этнических групп на полуострове, санкционировала обыски, устранила независимые СМИ и отправила в тюрьму всех оппозиционеров.

"Российские репрессии привели к постоянного страху жителей Крыма, которые не могут свободно жить своей жизнью", — передает посольство.

Как добавил Блинкен, США поддерживают украинскую инициативу "Крымская платформа" и рассчитывают продолжить сотрудничество с Украиной и другими партнерами в борьбе с российской агрессией.

Ранее президент США Джо Байден на конференции безопасности в Мюнхене заявил, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины имеет критическое значение для Запада. По его мнению, Росии куда проще запугивать страны поодиночке, чем сильное союзное объединение, такое как НАТО. Как отметил Байден, Россия атакует демократические институты и использует коррупцию в военной сфере, пытаясь уничтожить системы управления. Но при этом США не желают повторения Холодной войны.