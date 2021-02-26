"Постійний страх": США закликали РФ повернути Крим Україні в сьому річницю окупації

Дії окупаційної влади РФ вже привели до великих людських втрат і загрожують світовій безпеці, вважають американські дипломати.

США публічно закликали Російську Федерацію звільнити Крим та політичних в'язнів. Таку заяву державний секретар Ентоні Блінкен зробив з нагоди сьомої річниці окупації півострова, його слова опублікувало Американське посольство в Україні.

За його словами, Росія повинна негайно зупинити окупацію Криму і повернути владу над півостровом Україні. Крім того, він закликав російське керівництво звільнити українців, яких несправедливо відправили за ґрати, і припинити агресивні дії на сході України.

"Санкції США проти Росії у відповідь на її агресію на сході України і захоплення Криму залишаються в силі, поки Росія не змінить курс. США не визнають і ніколи не визнаватимуть заявлену Росією анексію Криму", — підкреслив держсекретар.

За словами Ентоні Блінкена, анексія та мілітаризація Криму з боку Росії загрожують не тільки Україні, але і безпеці всього світу, адже вони вже привели до значних людських втрат. Так окупаційна влада почала репресії щодо кримських татар, а також інших релігійних та етнічних груп на півострові, санкціонувала обшуки, усунула незалежні засоби масової інформації і відправила до в'язниці всіх опозиціонерів.

"Російські репресії привели до постійного страху жителів Криму, які не можуть вільно жити своїм життям", — передає посольство.

Як додав Блінкен, США підтримують українську ініціативу "Кримська платформа" і розраховують продовжити співпрацю з Україною та іншими партнерами в боротьбі з російською агресією.

Раніше президент США Джо Байден на конференції безпеки в Мюнхені заявив, що захист суверенітету і територіальної цілісності України має критичне значення для Заходу. На його думку, Росії куди простіше залякувати країни поодинці, ніж сильне союзне об'єднання, таке як НАТО. Як зазначив Байден, Росія атакує демократичні інститути і використовує корупцію у військовій сфері, намагаючись знищити системи управління. Але при цьому США не бажають повторення Холодної війни.