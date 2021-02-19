"Поддержка Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США", – Байден

По словам Байдена, России легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем договариваться с трансатлантическим сообществом.

Во время ежегодной конференции безопасности в Мюнхене, президент США Джо Байден считает, что Кремль пытается разъединить НАТО, поэтому важно поддерживать Украину. Об этом стало известно из онлайн трансляции конференции.

"Путин хочет ослабить европейский проект и НАТО. Он хочет разъединить наше трансатлантическое единство и нашу решимость, потому что для Кремля намного легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем договариваться с сильным и тесно объединенным трансатлантическим сообществом. Вот почему поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США", — заявил Байден.

По его словам, Российская Федерация нападает на демократии и использует коррупцию в военных делах для попыток уничтожения системы управления. Но при этом президент США подчеркнул, что он не хочет возвращаться к временам Холодной войны: "Мы хотим, чтобы все могли свободно определять собственный путь развития, не сталкиваясь с угрозами применения силы".

Мюнхенская конференция по безопасности — ежегодная конференция, которая проводится с 1962 года. Ее проведение финансирует правительство Германии. Место проведения — Мюнхен.

Напомним, Конгресс США одобрил выделение первого транша помощи в рамках пакета помощи Украине. Ранее министр иностранных дел Украины Кулеба заверил, что телефонный разговор между Зеленским и Джо Байденом точно состоится.

Новый глава Пентагона Ллойд Остин также выступает за поставку Украине летального вооружения.