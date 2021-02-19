"Підтримка України має життєво важливе значення для Європи і США", — Байден

За словами Байдена, Росії легше залякувати і погрожувати окремим державам, ніж домовлятися з трансатлантичною спільнотою.

Під час щорічної конференції безпеки в Мюнхені, президент США Джо Байден вважає, що Кремль намагається роз'єднати НАТО, тому важливо підтримувати Україну. Про це стало відомо з онлайн трансляції конференції.

"Путін хоче послабити європейський проект і НАТО. Він хоче роз'єднати нашу трансатлантичну єдність і нашу рішучість, тому що для Кремля набагато легше залякувати і погрожувати окремим державам, ніж домовлятися з сильною і тісно об'єднаною трансатлантичною спільнотою. Ось чому підтримка суверенітету і територіальної цілісності України має життєво важливе значення для Європи і США", — заявив Байден.

За його словами, Російська Федерація нападає на демократії та використовує корупцію у військових справах для спроб знищення системи управління. Але при цьому президент США підкреслив, що він не хоче повертатися до часів Холодної війни: "Ми хочемо, щоб всі могли вільно визначати власний шлях розвитку, не стикаючись з погрозами застосування сили".

Мюнхенська конференція з безпеки — щорічна конференція, яка проводиться з 1962 року. Її проведення фінансує уряд Німеччини. Місце проведення — Мюнхен.

Нагадаємо, Конгрес США схвалив виділення першого траншу допомоги у межах пакету допомоги Україні. Раніше міністр закордонних справ України Кулеба запевнив, що телефонна розмова між Зеленським і Джо Байденом точно відбудеться.