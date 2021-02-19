Не надо беспокоиться: Кулеба заверил, что телефонный разговор Зеленского с Байденом состоится

Глава МИД напомнил, что президент США сейчас сосредоточен на внутриполитической повестке и количество его международных контактов сведено "практически к нулю".

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит беспокоиться из-за того, что до сих пор не состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы МИД, работа над организацией такого разговора продолжается.

Об этом Кулеба сказал на брифинге в пятницу, 19 февраля, передает Укринформ.

"Мы работаем над организацией этого разговора. О нехватке коммуникации между Украиной и США говорить не стоит. Доказательством является хотя бы моя недавняя беседа с госсекретарем Энтони Блинкеном", – сказал Кулеба.

Он добавил, что президент США сейчас сосредоточен на внутриполитической повестке и количество его международных контактов сведено "практически к нулю".

"Вы можете посмотреть на сайте Белого дома и увидеть, какие телефонные разговоры в последнее время проводил президент США Джо Байден. И увидите, что количество его международных контактов сведено практически к нулю", – сказал глава МИД.

Кроме того, он напомнил, что из-за карантинных ограничений Белый дом объявил о переводе всех встреч в онлайн-режим.

"Белый дом объявил, что из-за карантина встречи переводятся в онлайн-режим. Президент Байден сейчас действительно сосредоточен на внутриполитической повестке дня", – отметил министр.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В ходе разговора министры подтвердили важность стратегического партнерства между Украиной и США.