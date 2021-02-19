Не треба турбуватися: Кулеба запевнив, що телефонна розмова Зеленського з Байденом відбудеться

Глава МЗС нагадав, що президент США зараз зосереджений на внутрішньополітичному порядку і кількість його міжнародних контактів зведена "практично до нуля".

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не варто турбуватися через те, що до цих пір не відбулася телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським. За словами глави МЗС, робота над організацією такої розмови триває.

Про це Кулеба сказав на брифінгу в п'ятницю, 19 лютого, передає Укрінформ.

"Ми працюємо над організацією цієї розмови. Про нестачу комунікації між Україною та США говорити не варто. Доказом є хоча б моя нещодавня розмова з держсекретарем Ентоні Блінкеном", — сказав Кулеба.

Він додав, що президент США зараз зосереджений на внутрішньополітичному порядку та кількість його міжнародних контактів зведена "практично до нуля".

"Ви можете подивитися на сайті Білого дому і побачити, які телефонні розмови останнім часом проводив президент США Джо Байден. І побачите, що кількість його міжнародних контактів зведена практично до нуля", — сказав глава МЗС.

Крім того, він нагадав, що через карантинні обмеження Білий дім оголосив про переведення всіх зустрічей в онлайн-режим.

"Білий дім оголосив, що через карантин зустрічі переводяться в онлайн-режим. Президент Байден зараз дійсно зосереджений на внутрішньополітичному порядку денному", — зазначив міністр.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Під час розмови міністри підтвердили важливість стратегічного партнерства між Україною та США.