Госсекретарь США пообещал, что Вашингтон продолжит активно поддерживать Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

В ходе разговора министры подтвердили важность стратегического партнерства между Украиной и США. "Мы договорились сделать стратегическое партнерство Украины и США более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – написал Кулеба в Twitter.

В той же соцсети госсекретарь США сообщил: "Прекрасно поговорили сегодня с министром Кулебой и подтвердили нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, а также приверженность продвижению реформ, жизненно важных для Украины".

Напомним, что первой администрации президента Барака Обамы (2009–2013 годы) Блинкен занимал должность советника по национальной безопасности Байдена, который тогда был вице-президентом.

В период президентской кампании 2020 года Блинкен выступал в качестве неофициального пресс-секретаря кандидата в президенты Байдена, отвечая за внешнеполитические темы.

"Мир нуждается в руководящей роли Америки, и мы ее будем играть, потому что мир гораздо более вероятно сможет решать проблемы и справляться с вызовами вместе с США", – сказал Блинкен во время приветственного выступления в Госдепе.

В разделе "О себе" в Twitter Блинкена написано: "Муж, папа, (очень) гитарист-любитель и 71-й госсекретарь, работающий под руководством президента США Байдена".