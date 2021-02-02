Держсекретар США пообіцяв, що Вашингтон продовжить активно підтримувати Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Під час розмови міністри підтвердили важливість стратегічного партнерства між Україною та США. "Ми домовилися зробити стратегічне партнерство України та США більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", — написав Кулеба в Twitter.

У тій же соцмережі держсекретар США повідомив: "Прекрасно поговорили сьогодні з міністром Кулебою і підтвердили нашу непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії, а також прихильність просуванню реформ, життєво важливих для України".

Нагадаємо, що першої адміністрації президента Барака Обами (2009-2013 роки) Блінкен обіймав посаду радника з національної безпеки Байдена, який тоді був віце-президентом.

У період президентської кампанії 2020 року Блінкен виступав як неофіційний прес-секретар кандидата у президенти Байдена, відповідаючи за зовнішньополітичні теми.

"Світ потребує керівної ролі Америки, і ми її будемо відігравати, тому що світ найімовірніше зможе вирішувати проблеми і боротися з викликами разом із США", — сказав Блінкен під час вітального виступу в Держдепі.

У розділі "Про себе" в Twitter Блінкена написано: "Чоловік, тато, (дуже) гітарист-любитель і 71-й держсекретар, який працює під керівництвом президента США Байдена".