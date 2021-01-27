Мир нуждается в руководящей роли Америки, – глава Госдепа

Энтони Блинкен отметил, что США по-прежнему остаются самой сильной страной на мировой арене и способны мобилизовать другие страны ради общего блага.

Новый глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что международное сообщество нуждается в мировом лидерстве Соединенных Штатов для решения глобальных проблем.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Мир нуждается в руководящей роли Америки, и мы ее будем играть, потому что мир гораздо более вероятно сможет решать проблемы и справляться с вызовами вместе с США", – сказал Блинкен во время приветственного выступления в Госдепе.

Он отметил, что США по-прежнему остаются самой сильной страной на мировой арене, способной мобилизовать другие страны ради общего блага.

По его словам, сейчас мир смотрит, смогут ли США "исцелить свою нацию", чтобы противостоять пандемии коронавируса, экономическому кризису, климатическим изменениям, опасности для демократии, расовому неравенству и угрозам глобальной стабильности со стороны "противников и соперников".

Напомним, 26 января Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Энтони Блинкена на должность главы Государственного департамента США. Ранее Энтони Блинкен был заместителем госсекретаря Джима Керри, а в более удаленном прошлом – являлся спичрайтером президента Билла Клинтона.