Главой Госдепа США стал кандидат от Байдена и "противник" России Энтони Блинкен

У американской дипломатии появился новый шеф – известный критик внешней политики РФ.

Высший законодательный орган в Америке, Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую ранее президентом Джозефом Байденом кандидатуру Энтони Блинкена на должность главы Государственного департамента США.

Об этом сообщает "ВВС", отмечая попутно, что Блинкен – давний советник президента Джо Байдена, а также один из авторов политики "перезагрузки", и сегодня известен в Вашингтоне как сторонник максимально жестких мер в отношениях США с Москвой.

В частности, на слушаниях по утверждению своей кандидатуры Блинкен высказался "за серьезное отношение США к вызовам со стороны России, но подчеркнул, что администрация Байдена намерена продлить единственный оставшийся стратегический договор с Россией – договор о сокращении ядерного вооружения.

Кроме того Блинкен заявил о необходимости пересмотреть внешнюю политику Штатов, проводившуюся администрацией экс-президента Дональда Трампа, включая выход из ядерной сделки с Ираном.

Ранее Энтони Блинкен был заместителем госсекретаря Джима Керри, а в более удаленном прошлом – являлся спичрайтером президента Билла Клинтона.

Напомним, информацию о том, что госсекретарем США при Байдене могут назначить Блинкена предварительно распространили источники "Bloomberg". Ранее Фокус уже разбирался с кандидатурой Блинкена, а также с тем, кто будет формировать внешнюю политику новой администрации США.