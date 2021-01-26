Главою Держдепу США став кандидат від Байдена і "противник" Росії Ентоні Блінкен

В американської дипломатії з'явився новий шеф — відомий критик зовнішньої політики РФ.

Вищий законодавчий орган в Америці, Сенат Конгресу США затвердив висунуту раніше президентом Джозефом Байденом кандидатуру Ентоні Блінкена на посаду голови Державного департаменту США.

Про це повідомляє "ВВС", зазначаючи заразом, що Блінкен — давній радник президента Джо Байдена, а також один з авторів політики "перезавантаження", і сьогодні відомий у Вашингтоні як прихильник максимально жорстких заходів у взаєминах США з Москвою.

Зокрема, на слуханнях за твердженням своєї кандидатури Блінкен висловився "за серйозне ставлення США до викликів з боку Росії, але підкреслив, що адміністрація Байдена має намір продовжити єдиний стратегічний договір із Росією, що залишився, — договір про скорочення ядерного озброєння.

Крім того, Блінкен заявив про необхідність переглянути зовнішню політику Штатів, що проводилася адміністрацією екс-президента Дональда Трампа, а також вихід з ядерної угоди з Іраном.

Раніше Ентоні Блінкен був заступником держсекретаря Джима Керрі, а в більш далекому минулому — спічрайтером президента Білла Клінтона.

Нагадаємо, інформацію про те, що держсекретарем США при Байдені можуть призначити Блінкена попередньо поширили джерела "Bloomberg". Раніше Фокус уже розбирався з кандидатурою Блінкена, а також із тим, хто буде формувати зовнішню політику нової адміністрації США.