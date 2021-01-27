Світ потребує керівної ролі Америки, — глава Держдепу

Ентоні Блінкен зазначив, що США як і раніше залишаються найсильнішою країною на світовій арені й здатні мобілізувати інші країни заради спільного блага.

Новий глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що міжнародне співтовариство потребує світового лідерства Сполучених Штатів для вирішення глобальних проблем.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Світ потребує керівної ролі Америки, і ми її будемо грати, тому що світ більш ймовірно зможе вирішувати проблеми і справлятися з викликами разом із США", — сказав Блінкен під час вітального виступу в Держдепі.

Він зазначив, що США як і раніше залишаються найсильнішою країною на світовій арені, здатною мобілізувати інші країни заради спільного блага.

За його словами, зараз світ дивиться, чи зможуть США "зцілити свою націю", щоб протистояти пандемії коронавірусу, економічній кризі, кліматичних змін, небезпеки для демократії, расової нерівності й загрозам глобальної стабільності зі сторони "супротивників і суперників".

Нагадаємо, 26 січня Сенат Конгресу США затвердив кандидатуру Ентоні Блінкена на посаду голови Державного департаменту США. Раніше Ентоні Блінкен був заступником держсекретаря Джима Керрі, а в більш віддаленому минулому — спічрайтером президента Білла Клінтона.