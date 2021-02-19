США утвердили первый транш помощи Украине в сфере безопасности

Министры обороны Украины и США обсудили шаги реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями.

Конгресс США одобрил первый транш помощи в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI).

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что министр обороны Украины Андрей Таран во время разговора с американским коллегой Ллойдом Остином обсудил вопросы оборонной реформы.

Таран заверил американскую сторону, что Украина постоянно наращивает уровень совместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также благодаря участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

"Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях НАТО, в частности, в составе Тренировочно-совещательного Миссии НАТО "Решительная поддержка", многонациональных сил НАТО в Косово, готовится направить силы и средства в Тренировочной миссии НАТО в Ираке и операции НАТО в Средиземном море "Морской охранник", – заявил Таран.

Стороны также детально остановились на практических шагах реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями.

Кроме того, Таран пригласил Остина посетить празднование 30-й годовщины Независимости Украины.

Отметим, в конце января главой Пентагона стал Ллойд Остин, поддерживающий поставки летального оружия Украине.

Недавно президент США Джо Байден заявил, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжает иметь жизненно важное значение для стран Европы и США.