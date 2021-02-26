Зеленский: Крым был сердцем Украины, но его вырвали (видео)

Президент издал указ о мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым.

Семь лет назад, 26 февраля 2014 года, в Симферополе состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины, в котором приняли участие десятки тысяч крымчан. В память этого события 26 февраля объявлено в Украине Днем сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя.

"Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать", – сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Сейчас мы наконец делаем реальные шаги на пути к решению вопросов, связанных с деоккупацией Крыма", – заявил президент. Накануне Дня Независимости в Киеве состоится первое заседание "Крымской платформы", которое Украина проведет вместе с партнерами. Это международная площадка для поиска и воплощения в жизнь комплекса мер по деоккупации полуострова и защиты прав крымчан.

Зеленский сказал, что он подписал указ о мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграции полуострова Крым. В частности, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также меры по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыму.

Напомним, США публично призвали Российскую Федерацию освободить Крым и политических заключенных. Такое заявление государственный секретарь Энтони Блинкен сделал по случаю седьмой годовщины оккупации полуострова.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины имеет критическое значение для Запада. По его мнению, Росии куда проще запугивать страны поодиночке, чем сильное союзное объединение, такое как НАТО. Как отметил Байден, Россия атакует демократические институты и использует коррупцию в военной сфере, пытаясь уничтожить системы управления. Но при этом США не желают повторения холодной войны.