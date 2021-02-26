Зеленський: Крим був серцем України, але його вирвали (відео)

Президент видав указ про заходи, спрямовані на деокупацію і реінтеграцію півострова Крим.

Сім років тому, 26 лютого 2014 року, у Сімферополі відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України, у якому взяли участь десятки тисяч кримчан. На згадку цієї події 26 лютого оголошено в Україні Днем опору окупації Автономної республіки Крим та міста Севастополя.

"Крим був серцем України. Сонячним, добрим, світлим. Сім років тому в нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив, і ніколи не забудемо, хто дозволив це зробити", — сказав президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Зараз ми нарешті робимо реальні кроки на шляху до вирішення питань, пов'язаних з деокупацією Криму", — заявив президент. Напередодні Дня Незалежності в Києві відбудеться перше засідання "Кримської платформи", яке Україна проведе разом з партнерами. Це міжнародний майданчик для пошуку і втілення в життя комплексу заходів щодо деокупації півострова і захисту прав кримчан.

Зеленський сказав, що він підписав указ про заходи, спрямовані на деокупацію і реінтеграцію півострова Крим. Зокрема, уряду доручено організацію і запуск "Кримської платформи", а також заходи з розвитку і підтримки кримськотатарської мови, культури і захисту прав жителів анексованого Криму.

Нагадаємо: США публічно закликали Російську Федерацію звільнити Крим і політичних в'язнів. Таку заяву державний секретар Ентоні Блінкен зробив з нагоди сьомої річниці окупації півострова.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що захист суверенітету і територіальної цілісності України має критичне значення для Заходу. На його думку, Росії куди простіше залякувати країни поодинці, ніж сильне союзне об'єднання, таке як НАТО. Як зазначив Байден, Росія атакує демократичні інститути і використовує корупцію у військовій сфері, намагаючись знищити системи управління. Але при цьому США не бажають повторення холодної війни.