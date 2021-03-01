"Зеленські справно оплачують житлово-комунальне господарство під Ялтою": що відомо про VIP-житло сім'ї президента в Криму

У Криму кажуть, що сім'я Зеленського не допускає заборгованостей з комуналки. Йдеться про квартиру, в якій президент хотів би пожити після деокупації півострова.

Керівник окупаційного "уряду" Криму Сергій Аксьонов 27 лютого заявив в ефірі телеканалу "Росія 24", що сімʼя президента України Володимира Зеленського платить гроші місцевим службам за обслуговування свого майна на півострові. Так званий "голова Республіки Крим" зазначив, що майном на анексованій території володіє перша леді України Олена Зеленська.

За його словами, заборгованості за комунальними платежам у цих обʼєктів немає.

"Отже окупантам в лапках він все платить активно, спокійно. Ніяких проблем, нічого не бентежить. Тримає, схоже, на випадок, якщо політичного притулку доведеться просити у нас", — сказав Аксьонов.

При цьому, на його погляд, наявність будь-якого майна в Криму для сімʼї Зеленського "навряд чи наділяє її перевагою для отримання російського громадянства", хоча вони і можуть для цього "звернутися до президента Росії Володимира Путіна".

Відповідну заяву Аксьонов зробив на тлі річниці кримської анексії — незабаром після приуроченого до неї звернення Зеленського, в якому він заявив, що Росія порушує в окупованому регіоні права людини і проводить безпрецедентну мілітаризацію.

На заяву Аксьонова офіційної реакції від президента України поки не було.

Що це за нерухомість?

В обох щорічних деклараціях президента України на сайті Національного агентства по запобіганню корупції (НАПКА) говориться, що на дружину голови держави в селищі Лівадія під Ялтою оформлені квартира площею 129,8 квадратних метра вартістю 1,31 мільйона гривень і паркувальне місце площею 16,1 квадратних метра вартістю 74 тисячі гривень. Обидва обʼєкти куплені у 2013 році — до анексії Криму Росією, а отже — відповідно до українського законодавства.

Фото: Скриншот

Незабаром після президентських виборів, на яких обрався Зеленський, агентство Reuters повідомило, що квартира і паркувальне місце знаходяться в елітному комплексі "Імператор". Журналісти зʼясували, що Олена Зеленська купила її за ціною, яка виявилася в чотири рази нижче ринкової, у бізнесмена Олександра Буряка. При цьому у прес-службі команди Зеленського відзначили, що нерухомість купили за ринковою ціною, а всі податки і збори були сплачені.

Пізніше представники так званого "Державного комітету Криму з державної реєстрації та кадастру" повідомили агентству "РБК", що всі права власності, що виникли, коли Крим перебував у складі України, дійсні за російським законодавством. Тобто квартира продовжує їй належати.

За даними ялтинського сайту "ЮБГН", який займається пошуком нерухомості, житловий комплекс являє собою пʼятиповерховий житловий будинок з архітектурою, що відповідає стилю історичної забудови середини 19-го століття.

Фото: Deluxe Estate

У 400 метрах від будівлі знаходиться пляж. На цокольному поверсі будівлі знаходиться автомобільний паркінг.

На даху — відкритий басейн з солярієм і баром.

Агентство нерухомості Deluxe Estate пропонує трикімнатну квартиру в комплексі площею 138 квадратних метрів за ціною 360 тисяч доларів (приблизно 10,085 мільйона гривень).

Фото: Deluxe Estate

Такі агентства обіцяють сусідство з представниками естради, політичними діячами та бізнесменами.

"Завіз кахель, але нічого не встиг зробити"

Сусіди елітного комплексу, з якими у 2019 році вдалося поспілкуватися журналістам видання "Крим. Реалії", розповідали, що ніколи не зустрічали там майбутнього президента і його дружину. Сам Зеленський під час прес-марафону 10 жовтня 2019 року, який проходив у Kyiv Food Market, заявив, що пожити в цій квартирі він і його родина не встигли.

"Любили і любимо Крим, я купив там квартиру, так моя дружина сказала…, і завіз туди кахель…, і я не встиг нічого зробити", — повідомив Зеленський ", — зазначив тоді голова держави.

У штабі Зеленського пообіцяли, що він обовʼязково скористається кримською нерухомістю після повернення півострова до складу України. Зараз же президент в інтервʼю Politiko Europe заявив, що живе на державній дачі в Конча-Заспі,

Фокус розбирався у тому, як РФ з початку 1990-х чотири рази перевіряла здатність України захищати свої території, поки не зважилася на пряму агресію.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що "Крим був серцем України, але його вирвали".

Нагадаємо, США публічно закликали Російську Федерацію звільнити Крим та політичних вʼязнів. Таку заяву державний секретар Ентоні Блінкен зробив з нагоди сьомої річниці окупації півострова.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що захист суверенітету і територіальної цілісності України має критичне значення для Заходу. На його думку, Росії набагато простіше залякувати країни поодинці, ніж сильне союзне обʼєднання, таке як НАТО. Як зазначив Байден, Росія атакує демократичні інститути і використовує корупцію у військовій сфері, намагаючись знищити системи управління. Але при цьому США не бажають повторення холодної війни.