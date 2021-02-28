Хроника аннексии. Как с посягательствами на Крым сталкивались поочередно все президенты Украины

Для многих украинцев события 2014 года в Крыму стали неожиданностью. Между тем Российская Федерация много лет готовилась к аннексии полуострова. С начала 1990-х она четыре раза проверяла способность Украины защищать свои территории, пока не решилась на прямую агрессию.

— Сюда нельзя, обходите! — милиционер за красно-белой ленточкой нетерпеливо машет рукой. В офис по привычному маршруту через центральный проспект Кирова я попасть не могу: площадь Ленина перекрыта, приходится петлять по симферопольским улицам, на которых этим утром 27 февраля непривычно тихо. Все словно замерло в ожидании чего-то неизбежного. Лишь придя на работу, я узнаю, что Верховный Совет и Совет министров АРК захвачены "зелеными человечками — вооруженными людьми без опознавательных знаков.

В 1992 году постановление российского парламента ни к чему не привело, но мысль о том, что полуостров передали Украине незаконно, укоренилась в головах многих крымчан и россиян

Накануне в крымской столице было неспокойно. 26 февраля перед "пентагоном" — так симферопольцы называли здание парламента — столкнулись патриотически настроенные крымчане и пророссийские активисты. В ходе стычек погибли два человека.

Уже тогда крымчане говорили о том, что Россия может забрать полуостров, но сама мысль об этом казалась слишком абсурдной, а происходящее вокруг — сюром, который скоро закончится. Позже стало очевидно, что к крымским событиям готовились задолго до февраля 2014 года. Все предшествовавшие этому 23 года Россия не оставляла попыток в том или ином виде расшатать ситуацию в Крыму и в конце концов добилась своего.

1992: переписать историю

После переломного, богатого на события 1991 года, когда Советский Союз перестал существовать, а Украина стала независимой, казалось, что два соседских государства пойдут своими историческими дорогами. Тем более что Украина и Россия подписали договор, отказываясь от территориальных притязаний в отношении друг друга. Но очень скоро российские имперские амбиции дали о себе знать. 21 мая 1992 года Верховный Совет Российской Федерации решил, что постановление 1954 года о передаче Крыма в состав УССР не имеет юридической силы, так как оно якобы нарушило Конституцию РСФСР. Российский парламент настаивал, что статус Крыма должны определить сами жители полуострова.

В июле 1993 года Верховный Совет РФ рассмотрел вопрос о статусе Севастополя и объявил город территорией России

Леонид Кравчук, первый президент независимой Украины, в разговоре с Фокусом называет это подтасовкой данных с российской стороны. Решения о передаче и принятии Крыма в состав Украинской ССР утвердил Верховный Совет СССР, они получили соответствующую правовую силу в национальном законодательстве. Россия после 1991 года могла принимать какие угодно документы, но это не меняло исторического факта.

"Постановление Верховного Совета РФ не соответствовало международным нормам", — подчеркивает Кравчук.

Активные действия предпринимали не только в Москве. Верховный Совет Крыма еще 5 мая решил провести референдум о независимости и государственной самостоятельности полуострова.

"Россия провоцировала местную [крымскую] власть делать такие шаги", — продолжает Леонид Кравчук. Впрочем, Киев, по его словам, быстро и адекватно реагировал на любые поползновения в отношении Крыма. Верховная Рада Украины российское решение не признала, а заодно уточнила, что полуостров не может быть предметом межгосударственных переговоров.

Ни к каким конкретным последствиям постановление российского парламента тогда не привело, но мысль о том, что полуостров передали Украине незаконно, укоренилась в головах многих жителей автономии, впрочем, как и россиян.

1993: отнять по кусочкам

Когда стало понятно, что отобрать Крым так просто не получится, Москва решила сузить спектр своих интересов, сконцентрировав внимание на Севастополе. К тому же исторический бэкграунд города идеально подходил для манипулирования общественным мнением. "Город русских моряков", "колыбель российского флота", "город воинской славы России" и другие похожие лозунги стали благодатной почвой для продвижения идеи о том, что Севастополь может быть только российским.

В июле 1993 года Верховный Совет РФ рассмотрел вопрос о статусе Севастополя и объявил город территорией России. Такое решение поддержали 166 депутатов, голосов против не было.

"Как только об этом стало известно, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН, и секретарь Совбеза сделал заявление, в котором осудил решение российского парламента, — вспоминает Леонид Кравчук. — Мы не были простыми наблюдателями: на каждый шаг России, не отвечающий международному праву, Украина реагировала соответствующим образом".

Без сомнений, Мешков выполнял указания Москвы. Он был "засланным казачком" и проводил политику Кремля, используя настроения крымчан Леонид Кравчук

Российский президент Борис Ельцин от решения Верховного Совета РФ открестился.

"Мне стыдно за решение парламента. … Не начинать же войну с Украиной", — цитировала слова главы государства газета "Известия". Такая разобщенность в решениях разных ветвей российской власти не удивительна, учитывая нарастающую в тот момент конфронтацию между Ельциным и депутатами. Этот конфликт в итоге привел к кровавым столкновениям в центре Москвы и расстрелу парламента из танков.

Впрочем, комментарий Ельцина о решении по поводу Севастополя не говорит о том, что он легко принимал статус полуострова.

"Борис Ельцин постоянно говорил, что Крым, Севастополь — это слава России. Но не поднимал вопрос о пересмотре границ, и это главное, — отмечает Леонид Кравчук. — Президент является высшим должностным лицом, но слова президентов к документам не пришиваются. На большом и на маленьком расстоянии мы рассматриваем не слова и выступления президента и не его позицию как человека, а лишь законы, указы и распоряжения".

[ + – ] Себе на уме. Борис Ельцин решений российского парламента по крымскому вопросу не поддержал Фото: Getty Images

Кравчук подчеркивает, что сравнивать события начала 1990-х с тем, что происходило в 2014 году, невозможно.

"Войны не было, оккупации Крыма не было, оккупации Донбасса не было, территориальную целостность Украины и её суверенитет тогда фактически не нарушали. Это несопоставимые вещи", — уверен он.

1994: президент для Крыма

Целенаправленная политика Верховного Совета РФ по крымскому вопросу в итоге привела к тому, что пророссийские движения на самом полуострове набрались сил и осмелели. Более того, в январе 1994 года в республике выбрали собственного президента. Им стал 48-летний председатель Республиканской партии Крыма Юрий Мешков, боровшийся за включение Крыма в состав России. Своим первым указом после избрания он перевёл полуостров на московское время. Помимо этого обещал ввести в обиход российские рубли наравне с карбованцами и дать крымчанам возможность получить гражданство РФ.

Открыто российская власть (к тому моменту Ельцин уже расправился со своими политическими оппонентами) крымского президента не поддерживала, но это не значит, что его действиями не управляли.

"Без сомнений, Мешков выполнял указания Москвы, — говорит Леонид Кравчук. — Он был "засланным казачком" и проводил политику Кремля, используя настроения крымчан".

Я целые сутки не мог связаться с Путиным. А когда наконец дозвонился, то он делал вид, что ничего не знает Леонид Кучма

Уже в феврале крымский политик отправился в столицу РФ на переговоры.

"Результаты московских встреч превзошли ожидания самого Мешкова", — констатировала российская газета "КоммерсантЪ", отмечая, что российский экономист Евгений Сабуров согласился занять пост вице-премьера крымского правительства. Однако в статье также говорилось, что визит президента Крыма в Россию носил неофициальный характер. Борис Ельцин встречаться с Мешковым не стал, хотя крымский президент на это рассчитывал. Позже он рассказывал журналистам, что генералы Александр Коржаков и Михаил Барсуков договаривались о такой возможности для него, но этого так и не произошло.

Нельзя сказать, что Киев игнорировал происходящее на полуострове. Была создана специальная комиссия для проведения переговоров между Верховной Радой Украины и Верховным Советом Крыма, однако республиканский парламент не выполнял достигнутых договоренностей.

"Мы же не могли сразу использовать силовые методы! — комментирует события того времени Леонид Кравчук, занимавший пост президента до 19 июля 1994 года. — Тогда, как и сейчас, силовые формы решения вопросов не отвечали внешней политике Украины. В конце концов мы все сделали на правовом уровне".

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Своего поста Мешков лишился 17 марта 1995 года. Принятый украинским парламентом Закон "Об отмене Конституции и некоторых законов АРК" ликвидировал должность президента, да и сама Республика Крым преобразовывалась в автономию. На тот момент главой государства уже был Леонид Кучма.

"Так называемую проблему мешковщины я получил в наследство, — рассказывает Фокусу второй президент Украины. — Понятно, что действовать на упреждение я уже не мог. Мне оставалось лишь одно — погасить этот пожар".

С Мешковым тогдашний глава государства был знаком. Летом 1994 года, когда Кучма отдыхал в Крыму, пророссийский политик звонил ему и приезжал, чтобы встретиться. По словам украинского президента, целью переговоров с Мешковым было уговорить его отказаться от авантюрных акций и удержать ситуацию в правовом поле Украины. Однако президент Крыма, наоборот, хотел лишь упрочить свою власть на полуострове.

"Замашки у него были ещё те! — вспоминает Леонид Кучма. — Он пытался подмять под себя силовые структуры, создавать заграничные миссии, раздавать российские паспорта крымчанам".

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Как утверждает второй украинский президент, угроза потерять Крым уже тогда была реальной.

"Неверно думать, что Москва не поддерживала Мешкова, — подчеркивает он. — Без Москвы он бы не появился. Другое дело — лично Борис Ельцин, занимавший умеренную позицию". Кучма просил российского лидера не вмешиваться в крымскую ситуацию. "Борис Ельцин и тогда, и в 1997 году был склонен к переговорам и конструктивности. Благодаря этому мы подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, так называемый Большой договор", — говорит Кучма.

В марте 1995 года по его приказу спецподразделение СБУ разоружило охрану Мешкова, затем бывшего крымского президента депортировали в Россию.

2003: остров раздора

В конце сентября 2003 года старший лейтенант Алексей Никифоров, служивший в 501-м отдельном механизированном полку в Керчи на должности начальника клуба, узнал о том, что россияне насыпают дамбу со стороны Таманского полуострова по направлению к украинскому острову Тузла в Азовском море.

"Никто из нас и предположить не мог, что такое вообще возможно, к такому мы точно не готовились", — рассказывает Никифоров, в настоящее время подполковник и пресс-офицер Сил специальных операций ВСУ.

Алексей Никифоров не сомневается, что события на Тузле были попыткой России проверить готовность Украины защищать свою территорию

До описываемых событий на Тузле даже заставы не было, все население острова состояло из 30 семей, преимущественно рыбаков. Никифоров вспоминает, как в его военную часть пришло письмо от Государственной пограничной службы Украины, подтягивавшей свои силы на остров, с просьбой о поддержке. "От нас до Тузлы было 15 км, и военное руководство приняло решение развернуть батареи реактивной артиллерии в сторону пролива", — говорит подполковник.

Кремль долгое время делал вид, что к происходящему в Керченском проливе не имеет никакого отношения. Ситуация преподносилась так, будто руководство Краснодарского края самостоятельно приняло решение укрепить таким образом береговую полосу Таманского полуострова. Российское руководство демонстративно недоумевало, почему, мол, украинцы так возмущаются из-за этого. Алексей Никифоров называет такие заявления смехотворными, ведь строительство велось немыслимыми темпами. За час здесь разгружали сотню грузовиков со стройматериалами, люди работали круглосуточно, сооружая по 150 м насыпи в день.

"В это вкладывались такие средства, которых у Краснодарского края точно не было. Масштаб строительства был колоссальный. Очевидно, что к этому давно готовились, свозили туда технику и людей", — объясняет подполковник.

[ + – ] "Показательные выступления". Алексей Никифоров (на фото) считает события на Тузле "пробной войной" РФ Фото: УНИАН

Сейчас Алексей Никифоров не сомневается, что те события были попыткой России раскачать ситуацию и проверить готовность Украины защищать свою территорию. Неизвестно, как далеко зашли бы россияне, если бы украинская армия не отреагировала на их действия. На тот момент все происходящее представлялось не более чем бряцанием оружием, и это очень похоже на то, что украинцы ощущали в Крыму в феврале 2014 года.

"Ведь тогда тоже сначала казалось, что Путин проведет "показательные выступления", чтобы добиться каких-то преференций для себя, и все закончится", — добавляет Никифоров.

С тем, что Тузла была "пробной войной" России, соглашается и Леонид Кучма. В тот момент, когда россияне начали строить дамбу, он направлялся с государственным визитом в Бразилию и даже предположить не мог, что готовится такая провокация, тем более что накануне встречался с президентом РФ Владимиром Путиным на острове Бирючий в Херсонской области.

"У нас был конструктивный разговор о планах межгосударственного сотрудничества, реализации совместных проектов, — вспоминает второй президент. — Я рассказал, что на десять дней отправляюсь в страны Латинской Америки, он сообщил, что также на длительный период собирается с государственным визитом в страны Юго-Восточной Азии. На этом и распрощались, пожелав друг другу удачи. А на второй день, еще по дороге в Бразилию, я узнал, что со стороны России бешеными темпами насыпается дамба к острову Тузла. Для меня это был шок, особенно на контрасте с дружественной, как тогда казалось, встречей с Путиным".

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Леонид Кучма сразу же решил возвращаться в Украину и лететь на Тузлу. На острове президента встретили военные, настроение у них, по его словам, было двойственное. "С одной стороны, разочарование цинизмом кремлевской политики, с другой — готовность безоговорочно отстаивать суверенитет и территориальную целостность страны", — подчеркивает Кучма.

При необходимости украинская сторона могла оказать вооруженное сопротивление противнику. Об этом на острове говорил и сам президент: "Мы будем действовать решительно и бескомпромиссно. Если они продолжат насыпать дамбу и приближаться к нашей границе, мы откроем огонь". Офицерам в Керчи тоже говорили о том, что, возможно, придется отражать нападение, вспоминает в свою очередь Алексей Никифоров. Но была ли воинская часть действительно к этому готова? Механизированный полк был сокращенного состава, то есть если в роте должно быть более ста человек, то по факту в ней числилось всего 15 военнослужащих. Это означает, что для приведения полка в боевую готовность были необходимы время, человеческие и другие ресурсы.

[ + – ] Реакция Киева. Леонид Кучма вылетел на Тузлу как только стало известно о строительстве дамбы

"После того как россияне активизировались, в часть приехали представители Генерального штаба, чтобы посмотреть нашу готовность. И вот во время строевого смотра полковник проходит, знакомится с людьми, и те отвечают: "Солдат такой-то, гранатометчик". — "А по специальности кто?" — "Водитель". — "Из гранатомета стрелял?" — "Нет". И вот так со всеми", — рассказывает военный.

Строительство удалось остановить лишь в ходе личных переговоров двух президентов. От дамбы до украинской границы оставалось около ста метров. "Я целые сутки даже связаться не мог с Путиным, — вспоминает Леонид Кучма. — А когда наконец дозвонился, то он делал вид, что ничего не знает, что это какая-то самодеятельность краснодарского губернатора. В конце концов в ходе неоднократных тяжелых разговоров Путин пообещал разобраться. И через день-два насыпь дамбы остановилась".

По мнению Кучмы, Москва поняла, что украинская сторона готова к крайним мерам, поэтому прекратила провокацию.

2014: последний удар

Как подчеркивает Леонид Кучма, имперские амбиции по отношению к Крыму и Украине никогда не давали покоя московским политикам, начиная с первого решения парламента России в мае 1992 года о якобы незаконной передаче полуострова и заканчивая его аннексией в 2014 году.

"Заявлений, решений и действий с посягательствами на суверенитет и государственность Украины со стороны Москвы было немало. Это давление чувствовали все президенты Украины. На мое президентство пришлись мешковская авантюра и тузловский кризис. Но это были лишь цветочки по сравнению с аннексией в 2014 году", — подытоживает Кучма.

[ + – ] Завершить начатое. "Зеленые человечки" и захват административных зданий стали кульминацией длительной подготовки России по аннексии полуострова Фото: Getty Images

События семилетней давности, стремительно разворачивавшиеся в феврале и марте на полуострове, многим казались непредсказуемыми, неожиданными, хаотичными, но все говорит о том, что таковыми они не были. Россия долго готовилась к этому последнему сокрушительному удару. Разными способами она прощупывала почву, ослабляла бдительность украинской стороны, раскачивала обстановку, засылала своих людей. Появление в Симферополе "зеленых человечков" 27 февраля 2014 года было не началом так называемой крымской весны, запустившим цепочку последующих событий вплоть до "референдума о присоединении к России", а итогом годами вынашиваемого и тщательно спланированного проекта отторжения Крыма от Украины.