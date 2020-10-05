Крым – без воды. Что ждет полуостров?

Опреснение морской воды, водовод из Кубани, увеличение количества осадков искусственным образом – это лишь часть проектов, которые рассматривает российская власть для решения проблемы с водоснабжением на оккупированном полуострове. Насколько реальны эти проекты и спасут ли они Крым от засухи, разбирался Фокус.

Дилявер (имя изменено) живет в симферопольском микрорайоне Каменка. Когда из-за засухи в Крыму в начале сентября в городе стали давать воду по графику: два часа утром и два – вечером, здесь она вообще исчезла. Четыре дня местные жители звонили в горводоканал, пытаясь добиться хоть какого-то решения проблемы. Наконец воду стали подвозить – по 200 л на семью. Вот только в ведра к людям потекла желтая, мутная жидкость. "При этом водитель водовоза сказал, что она пригодна для питья и соответствует нормам!" – возмущается Дилявер.

Подобных историй на полуострове сейчас много. Даже из кранов в домах стала течь малопригодная для использования вода – с осадком и неприятным запахом.

Предприятие "Вода Крыма" извинилось за такое качество, объяснив, что из-за непостоянной подачи коррозия труб происходит намного быстрее. Впрочем, к жителям верхних этажей в последние недели даже такая вода не поступала, так что им приходилось ходить по соседям с ведрами.

Подачу пресной воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу Украина перекрыла в 2014-м. С тех пор не утихают дискуссии о том, надо ли вернуть воду на полуостров и чем водная блокада может обернуться для крымчан и нашего государства.

То, что в 2020-м в Крыму будут проблемы с водоснабжением, стало понятно еще в начале года. Весной в Тайганском водохранилище в Белогорском районе из-за обмеления появились острова, но тогда ограничивать подачу в городах не стали. В течение года потребление воды населением никак не регулировалось. В летнее время оно стало даже интенсивнее из-за наплыва туристов: закрытые в период карантина внешние границы поспособствовали популяризации курорта среди россиян. Как результат в конце августа Владимир Баженов, глава предприятия "Вода Крыма", сказал, что засуха на полуострове превзошла все ожидания. "В течение мая – июня по северу Крыма прошло колоссальное количество осадков, а в горах ничего не выпало. Уникальная ситуация, которая в чем-то спутала карты", – пояснил он.

К началу осени в водохранилищах, питающих Симферополь, осталось менее 20% запасов воды. Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены по 7 млн кубометров каждое вместо необходимых 36 и 34 млн. Запасы Аянского резервуара сократились с 3,9 млн кубометров до 2 млн. Воду по графику сейчас подают в Симферопольском, Бахчисарайском районах, а также в Алуште, Партените и Малом Маяке.

Остаться без воды. Плодородные районы Крыма превращаются в засушливую пустыню / Фото: Getty Images

Большая засуха

В отчете Республиканского комитета по охране окружающей природы АРК за 2013 год говорится, что Крым использовал 1,6 млрд кубометров воды, из которых 1,3 млрд приходили из Северо-Крымского канала, остальное – это местный сток и подземные воды. 77% воды расходовалось на сельское хозяйство, на ЖКХ уходило 16,4% и еще 6,6% – на промышленность. После оккупации полуострова картина кардинально изменилась. В 2015 году Государственный комитет по водному хозяйству Крыма сообщал, что общий объем забора воды составил всего 253 млн кубометров. На производство использовалось около 50%, на хозяйственно-питьевые нужды – 39%, на сельское хозяйство – всего 6%.

"Крым большой, и там есть регионы, где вообще нет проблем с водой, – это Бахчисарай и южнобережье. И есть территории, где с водоснабжением всегда были сложности, в том числе до оккупации полуострова, – это Первомайский, Симферопольский районы. У нас десятки населенных пунктов, куда и раньше воду ежедневно доставляли машинами. Существует еще одна категория – районы, которые обеспечиваются собственной водой, но в засушливые годы ее может не хватать, поэтому там использовалась вода Северо-Крымского канала", – рассказывает Александр Лиев, возглавлявший Республиканский комитет по водному хозяйству АРК в 2010–2011 годах. По его словам, в нынешней ситуации на полуострове нет ничего экстраординарного. "Такие засухи случаются каждые 8–10 лет, но если раньше на помощь крымчанам приходила днепровская вода, то в этот раз ее нет", – уточняет он.

Бывший крымский чиновник считает, что следующий год вполне может быть дождливым, с обильными осадками, и тогда проблема водоснабжения станет не настолько критичной.

Игорь Яременко, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, уверен, что Крым без днепровской воды справиться не сможет. "Впервые о строительстве канала заговорили еще в XIX веке, но реализации планов помешали война и революция в Российской империи [канал строили в 1961–1971 годах]. То есть уже тогда понимали, что Крым без воды из Днепра не сможет существовать", – рассуждает замминистра. Тем не менее он уверен, что собственной воды Крыма хватило бы для того, чтобы закрыть потребности населения, если бы не политика России в отношении оккупированного полуострова.

В настоящее время на захваченные земли переселяют сотни тысяч человек, что постоянно увеличивает нагрузку на систему водоснабжения. "Эта тактика, которую Россия использует повсеместно: она пытается переместить крымское население на материковую часть и "размыть" его там, а свое население, наоборот, переселить на новую территорию. По нашим оценкам, с 2014 года РФ переместила со своей территории на украинский полуостров более 250 тыс. человек", – объясняет Яременко. Кроме того, идет постоянное наращивание военной мощи в Крыму – Черноморского флота и военно-воздушных сил. Все это истощает водные источники, не позволяя им быстро восстанавливаться и удовлетворять потребности населения в полной мере.

Громкие прожекты

Когда ситуация с водой стала критической, российская власть презентовала несколько проектов, призванных справиться с обезвоживанием республики. Больше всего надежд возлагается на строительство опреснительных станций. Первая из них должна появиться в прибрежном поселке Николаевка, в 40 км от Симферополя. В качестве идей также озвучивались переброска воды из Кубани и искусственное увеличение количества атмосферных осадков с помощью самолетов.

Украинские эксперты считают, что гипотетически любой из этих проектов возможен, вопрос лишь в их стоимости и оправданности.

Строительство опреснителя морской воды, по оценкам специалистов, обойдется в 20–30 млрд рублей, то есть 7,2–10,8 млрд грн. И это без учета затрат на сооружение водовода и станции по очистке отходов опреснения.

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"На сегодня в мире существует несколько методов опреснения соленой воды, в том числе морской, – рассказывает Юрий Смелянский, экономист и глава правления организации "Институт черноморских стратегических исследований". – Технологически они разные: химическое опреснение, дистилляция, полный обмен, обратный осмос, электродиализ, замораживание. У каждого метода есть свои плюсы и минусы. Объединяет их одно: они энергозатратны". Смелянский напоминает, что еще в советское время в райцентре Первомайское из кранов текла соленая вода. Для решения проблемы в поселке установили опреснители. "Но это дорогое удовольствие, в первую очередь из-за того, что они потребляли слишком много электроэнергии", – говорит он. Повесить на хозяйствующие субъекты обязанность платить за электроэнергию для опреснения означает приговорить их к банкротству, уверен эксперт. Содержать опреснитель за счет местного бюджета тоже невозможно: денег на это просто не хватит.

К слову, в октябре 2017 года оккупационная власть запустила пилотную опреснительную станцию в поселке Каменка Первомайского района мощностью до 6 тыс. кубометров в сутки. Установка обошлась в 1,2 млн рублей (430 тыс. грн), но сейчас об этом проекте даже не вспоминают. "Станция не работает. Электроэнергии не хватает", – подчеркивает экономист.

Сергей Гапон, специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, в свою очередь считает, что строительство опреснительных станций в прибрежных районах вполне оправданно. Грамотно сооруженные опреснители могут обеспечивать водой небольшие населенные пункты. "Технологии опреснения сейчас развиваются очень динамично. Так что в теории такая установка через несколько лет могла бы не только решить проблему с водой в самой Николаевке, но и позволить перебрасывать ее в Симферополь", – говорит эксперт. Но важно учитывать, что Крым до сих пор находится под санкциями, подчеркивает он. Из-за этого Россия не может использовать для строительства наработки западных стран. Крупные компании, производящие необходимое оборудование, могут отказаться продавать его в Крым из-за риска попасть в черный список.

Скептически относится Гапон и к идее переброса воды из реки Кубань на Крымский полуостров. В первую очередь потому, что воды на юге России сейчас также катастрофически не хватает. Как и в Крыму, там высыхают водохранилища, а реки мелеют. "Другими словами, Россия может позволить себе перебрасывать воду, только когда этот ресурс будет. Но тогда вода появится и в Крыму, и в этом не будет смысла", – комментирует специалист. Даже если не принимать это во внимание, сооружение комплекса для реализации такого проекта будет баснословно дорогим, считает эксперт. К тому же воду надо перебрасывать не в Керчь, а в Симферополь и Севастополь, то есть водоводы придется тянуть через весь полуостров.

Потенциальные угрозы. Проекты крымской власти по водоснабжению могут обернуться экологическими проблемами для полуострова / Фото: Getty Images

В то же время внутри самого Крыма воду из одних водоемов в другие перебрасывают с 2014 года. Обострение ситуации с водоснабжением привело к тому, что таких проектов стало намного больше, и зачастую их критикует даже местное население из-за неоправданности и экологических рисков. "Уже сейчас видно, что выравнивание водопотребления в крымских регионах привело к исчезновению, то есть обмелению, горных рек в Бахчисарайском районе и Севастополе, – рассказывает Юрий Смелянский. – В крымских горах исчезают родники, а в подземные горизонты вместо выкачиваемой пресной воды поднимается соленая".

Нашаманить дождь

Малоперспективным в плане водоснабжения Крыма выглядит решение искусственно увеличивать количество атмосферных осадков. "Специалисты говорят, что такие меры могут увеличить осадки на 10–30% от того, что есть сегодня. Это никаким образом не решает проблему, которая стоит перед страной-оккупантом", – комментирует замминистра реинтеграции Игорь Яременко.

"На 1 кв. км количество атмосферных осадков может повыситься на 20%, а на следующем – снизиться на те же 20%. В сумме это не даст никакого увеличения", – добавляет Сергей Гапон. Он акцентирует внимание на том, что осадки не возникают сами по себе. "При ясной, сухой погоде сколько бы самолетов с реагентами вы не запустили, осадков не будет, – комментирует эксперт. – Это эффективно, лишь когда придут влагонесущие воздушные массы. Другими словами, дождь бы и так пошел, но не такой сильный".

Такие манипуляции с природой весьма дорогостоящие. Между тем подконтрольный оккупационной администрации Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма готов заплатить 25 млн рублей (около 9 млн грн) за подобные авиационные исследования. Но речь идет лишь об экспериментах, во сколько обойдется "вызов дождя" на постоянной основе, даже специалисты сегодня говорить не готовы.

Не слишком оправданно такое решение и с экологической точки зрения. Как поясняет Гапон, реагент будет разноситься по территории полуострова, оседать на земной поверхности, а через воду – попадать в организм человека. Когда речь идет о единичных случаях, то серьезно на что-то повлиять такие эксперименты не могут. Но если постоянно стимулировать выпадение атмосферных осадков, количество химических веществ должно стать очень высоким. "Это уже не то, что можно отнести в район погрешностей, такая концентрация способна качественно менять прохождение тех или иных реакций в природных экосистемах. Многие крымские ученые сейчас также выступают против этого метода", – объясняет специалист. По его мнению, подобная практика может спровоцировать возникновение таких экологических проблем, с которыми Крым раньше не сталкивался.

Эксперты сходятся во мнении, что громкие обсуждения тех мер российской власти, которые якобы хотят принимать в Крыму, используются лишь для отвлечения внимания. Главная задача РФ сегодня – обеспечить необходимый минимум воды для питьевых нужд населения, но не более того. Ни о каком возрождении сельского хозяйства или решении потенциальных экологических проблем сегодня речь не идет, России это просто не нужно и невыгодно. А с остальным вполне помогут справиться дожди, которые рано или поздно заполнят водохранилища хоть в какой-то степени.