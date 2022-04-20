Крымчанам пообещали бесплатную воду из Днепра, чтобы снизить цены на продукты

До конца года крымские фермеры смогут использовать воду из Северо-Крымского канала без оплаты. Так в Крыму планируют нарастить производство сельхозпродукции и обуздать рост цен.

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Фермеры смогут до конца года бесплатно пользоваться водой из Северо-Крымского канала, сообщил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов. По мнению чиновников, это положительно скажется на развитии сельскохозяйственной отрасли.

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"В целях поддержки крымских аграриев вода для полива из Северо-Крымского канала до конца текущего года будет предоставляться без оплаты. Это послужит развитию сельского хозяйства и поможет стабилизировать цены на продовольственные товары", — сказал Аксенов.

В "Минсельхозе Крыма" заявили, что запуск канала даст импульс развитию АПК, пишет "Интерфакс". Вода из Днепра позволит возродить посевы влагозависимых культур, увеличить производство овощей, развивать рыбохозяйственную, животноводческую и пищевую промышленность. Чиновники говорят, что крымские фермеры планируют в 2022 году засеять рисом 800 га земли и за 2-3 года вернуться к объемам посевов на уровне 2013 года.

Напомним, в 2014 году украинская власть приняла решение построить дамбу, перекрывающую Северо-Крымский канал в районе Каланчака, на границе между Украиной и Крымом. Из-за этого поставка воды из Днепра в Крым по каналу сократилась примерно в три раза. В 2015 году начали строить новую плотину, полностью остановив поток воды на полуостров.

В первый день широкомасштабного российского вторжения, 24 февраля, россияне захватили Каховскую гидроэлектростанцию и добрались до дамбы. 26 февраля оккупанты подорвали ее и вода устремилась в канал.

В российских СМИ тут же появились сообщения о том, как приход на полуостров днепровской воды в скором времени решит одну из главных проблем Крыма — водный дефицит. Пропагандисты успели пообещать, что к середине марта водой заполнятся все 400 км Северо-Крымского канала, как раз к началу поливного сезона. Однако украинские эксперты считают, что россияне слишком поторопились праздновать победу. "Только захватив канал, они не могут быть уверены, что вода пойдет в Крым тогда, когда они этого хотят", — заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.