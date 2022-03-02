Верховная Рада готовит национализацию всего имущества РФ в Украине

Известно, что парламентский комитет по вопросам экономического развития уже начал разрабатывать соответствующий документ.

Верховная Рада Украины собирается национализировать все имущество, объекты, средства и вклады Российской Федерации, которые находятся на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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Отмечается, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития продолжает активно работать и принимать все меры для скорейшей победы над оккупантом.

"Комитет в тесном сотрудничеству с Министерством экономики Украины и другими центральными органами исполнительной власти работает над законопроектом, призванным урегулировать вопросы национализации всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины", — говорится в сообщении.

Ранее о том, что Верховная Рада готовит законопроект о конфискации всего российского имущества на территории Украины, заявил спикер ВР Руслан Стефанчук.

Кроме этого, Рада инициирует процедуру лишения Российской Федерации места постоянного члена Совета Безопасности ООН и исключения ее из ООН и всех специальных учреждений. Такое заявление согласовали сегодня все руководители депутатских фракций и групп на Согласительном совете.

Отметим, что VISA вводит санкции против РФ и перечисляет $2 млн для гуманитарной помощи народу Украины.

Также платежная система Mastercard начала отключать российские банки. Отключение от платежной системы Mastercard означает, что карты этих банков не будут работать за рубежом и в иностранных интернет-магазинах.

Напомним, что из-за санкций, введенных против РФ, акции российских компаний значительно упали. Эксперты считают, что дальнейшие перспективы на мировых рынках капитала у российских гигантов – нулевые.