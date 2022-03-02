Верховна Рада готує націоналізацію всього майна РФ в Україні

Відомо, що парламентський комітет із питань економічного розвитку вже почав розробляти відповідний документ.

Верховна Рада України має намір націоналізувати все майно, об'єкти, кошти та вклади Російської Федерації, що перебувають на території України. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

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Зазначається, що комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку продовжує активно працювати та вживати всіх заходів для якнайшвидшої перемоги над окупантом.

"Комітет у тісній співпраці з Міністерством економіки України й іншими центральними органами виконавчої влади працює над законопроєктом, який має врегулювати питання націоналізації всього майна, об'єктів, коштів і вкладів агресора, що роззташовані на території України", — йдеться в повідомленні.

Раніше про те, що Верховна Рада готує законопроєкт щодо конфіскації всього російського майна на території України, заявив речник ВР Руслан Стефанчук.

Крім цього, Рада ініціює процедуру позбавлення Російської Федерації місця постійного члена Ради Безпеки ООН і виключення її з ООН і всіх спеціальних установ. Таку заяву погодили сьогодні всі керівники депутатських фракцій і груп на Погоджувальній раді.

Зазначимо, що VISA запроваджує санкції проти РФ і перераховує $2 млн для гуманітарної допомоги народу України.

Також платіжна система Mastercard почала відключати російські банки. Відключення від платіжної системи Mastercard означає, що картки цих банків не працюватимуть за кордоном і в іноземних інтернет-магазинах.

Нагадаємо, що через санкції, введені проти РФ, акції російських компаній значно впали. Експерти вважають, що подальші перспективи на світових ринках капіталу російські гіганти – нульові.