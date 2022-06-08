В Госдуме инициируют конфискацию квартиры Зеленских в Крыму

"Национализацией" имущества первой леди Еленой Зеленской предлагают компенсировать ущерб, который был причинен Донбассу от вторжения ВС РФ.

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Коммунистическая партия Российской Федерации инициирует возможную конфискацию имущества украинских граждан на оккупированных территориях, в том числе недвижимость первой леди Украины Елены Зеленской. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на запрос депутата-коммуниста Государственной думы Сергея Обухова.

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В частности, парламентарий от Коммунистической партииподал обращение в правительство России и Следственный комитет об аресте имущества украинских граждан на оккупированных территориях.

"Национализацией" имущества Сергей Обухов предлагает компенсировать ущерб, который был причинен боевыми действиями и полномасштабным вторжением ВС РФ на Донбасс.

В качестве одного из активов депутат-коммунист предлагает недвижимость семьи президента Украины Владимира Зеленского в Крыму — квартиру, которая официально зарегистрирована на первую леди Елену Зеленскую. Речь идет о квартире рядом с Ливадийским дворцом, которую оккупанты оценивают в 100 миллионов рублей.

Помимо этого, Сергей Обухов просит Кабмин и Следственный комитет проверить информацию об элитной недвижимости под Москвой, которая принадлежит Наевой Н.М. Журналисты утверждают, что фамилия, имя и отчество совпадают с женой командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенанта Сергея Наева.

В декларации главы государства сказано, что квартира площадью 129,8 квадратных метров была приобретена в Крыму в 2013 году. Элитной недвижимостью в Ливадии, стоимость которой на момент покупки оценивалась 1,31 млн гривен, полностью принадлежит первой леди Елене Зеленской.

[ + – ] В Госдуме предложили конфисковать квартиру Зеленских в Крыму

Напомним, о "национализации" недвижимости Зеленских в Крыму оккупанты говорили еще в марте 2022 года. Элитные аппартаменты в Ливадии незаконная администрация предлагала передать беженцам с Донбасса, которые после полномасштабного вторжения переехали на аннексированный полуостров.

Фокус ранее уже рассказывал, что элитная квартира семьи Зеленских и парковочное место в Крыму расположены в жилом комплексе "Император". Объекты недвижимости были приобретены за несколько месяцев до оккупации полуострова и в соответствии с украинским законодательством.