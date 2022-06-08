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Политика Российско-украинская война

В Госдуме инициируют конфискацию квартиры Зеленских в Крыму

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Фото: пресс-служба президента | В Госдуме предложили конфисковать квартиру Зеленских в Крыму

"Национализацией" имущества первой леди Еленой Зеленской предлагают компенсировать ущерб, который был причинен Донбассу от вторжения ВС РФ.

Коммунистическая партия Российской Федерации инициирует возможную конфискацию имущества украинских граждан на оккупированных территориях, в том числе недвижимость первой леди Украины Елены Зеленской. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на запрос депутата-коммуниста Государственной думы Сергея Обухова.

В частности, парламентарий от Коммунистической партииподал обращение в правительство России и Следственный комитет об аресте имущества украинских граждан на оккупированных территориях.

"Национализацией" имущества Сергей Обухов предлагает компенсировать ущерб, который был причинен боевыми действиями и полномасштабным вторжением ВС РФ на Донбасс.

В качестве одного из активов депутат-коммунист предлагает недвижимость семьи президента Украины Владимира Зеленского в Крыму — квартиру, которая официально зарегистрирована на первую леди Елену Зеленскую. Речь идет о квартире рядом с Ливадийским дворцом, которую оккупанты оценивают в 100 миллионов рублей.

Помимо этого, Сергей Обухов просит Кабмин и Следственный комитет проверить информацию об элитной недвижимости под Москвой, которая принадлежит Наевой Н.М. Журналисты утверждают, что фамилия, имя и отчество совпадают с женой командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенанта Сергея Наева.

В декларации главы государства сказано, что квартира площадью 129,8 квадратных метров была приобретена в Крыму в 2013 году. Элитной недвижимостью в Ливадии, стоимость которой на момент покупки оценивалась 1,31 млн гривен, полностью принадлежит первой леди Елене Зеленской.

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В Госдуме предложили конфисковать квартиру Зеленских в Крыму

Напомним, о "национализации" недвижимости Зеленских в Крыму оккупанты говорили еще в марте 2022 года. Элитные аппартаменты в Ливадии незаконная администрация предлагала передать беженцам с Донбасса, которые после полномасштабного вторжения переехали на аннексированный полуостров.

Фокус ранее уже рассказывал, что элитная квартира семьи Зеленских и парковочное место в Крыму расположены в жилом комплексе "Император". Объекты недвижимости были приобретены за несколько месяцев до оккупации полуострова и в соответствии с украинским законодательством.