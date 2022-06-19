"На президента можно давить через его семью": Зеленская рассказала, как пряталась с детьми

Первая леди страны не покидала территорию Украины после российского вторжения, но регулярно переезжала с места на место. В целях безопасности охрана запретила супруге президента заходить даже в соцсети.

После полномасштабного российского вторжения Елена Зеленская вместе с детьми Александрой и Кириллом не покидали территорию Украину, но регулярно переезжали в целях безопасности. Об этом первая леди страны рассказала в интервью журналисту The Guardian.

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В одном из своих первых видеообращений Владимир Зеленский сказал, что Кремль обозначил его самого как цель номер один, а его семью — как цель номер два. Комментируя это, Зеленская подчеркнула, что на президента действительно можно давить через близких. По ее словам, она понимала, какие возможности противнику мог бы дать захват членов семьи главы государства.

"Конечно, можно оказывать давление на президента через его семью, и я бы не хотела, чтобы ему приходилось делать выбор между семьей и обязанностями президента", — прокомментировала Зеленская.

Чтобы избежать возможных рисков, первая леди вместе с детьми выехала с детьми из Киева "в относительно безопасное место". В то же время, точную локацию супруга президента не называет.

"Чем меньше я говорю, тем я в большей безопасности", — добавила Зеленская.

По ее словам, время от времени ей удавалось поговорить с супругом, однако не с помощью собственных гаджетов. Жена президента отмечает, что охрана запретила ей заходить в аккаунты собственных соцсетей. В результате, "дни были долгими и одинокими".

Как считает Зеленская, семья президента до сих пор может являться мишенью для России.

"Когда видишь ужасные преступления, которые они совершили, думаешь, может, они действительно способны на все", — уточняет первая леди. Она до сих пор не может жить вместе с супругом, однако теперь они могут видеться.

"Дисциплина — его второе имя"

Комментируя, как президент справляется с нагрузкой во время войны, Елена Зеленская отметила, что у ее супруга есть психологические качества, позволяющие противостоять стресс.

"Дисциплина — его второе имя", — говорит она.

Первая леди утверждает, что не заметила никакой разницы в настроении Зеленского за последние месяцы. При этом она подчеркивает, что беспокоится не о его психологическом состоянии, а о физическом здоровье.

Напомним, в Госдуме инициируют конфискацию квартиры Зеленских в Крыму. "Национализацией" имущества первой леди Еленой Зеленской предлагают компенсировать ущерб, который был причинен Донбассу от вторжения ВС РФ.

Ранее Елена Зеленская объяснила американцам, почему мир не должен привыкать к войне.