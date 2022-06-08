Елена Зеленская объяснила американцам, почему мир не должен привыкать к войне

Первая леди дала интервью американскому телеканалу ABC.

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Первая леди Украины дала интервью американскому телеканалу АВС, в котором откровенно рассказала о том, что происходит в нашей стане во время войны. Елена Зеленская беседовала с журналисткой в Киеве. 40-минутный разговор прервала воздушная тревога. Об этом первая леди рассказала у себя в Instagram.

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Елена Зеленская в интервью отметила, что тяжелее всего во время войны приходится украинским детям, которые вынужденны хоронить своих родителей, убитых оккупантами. Первая леди рассказала подобную историю, которая произошла на Киевщине.

Также первая леди подчеркнула, что главная цель России в этой войне — уничтожить нашу культуру и все, что отличает украинцев от русских. Именно поэтому в мире не должны привыкать к происходящему в Украине и забывать об ужасах войны.

Елена Зеленская добавила, что даже если американцам кажется, что война это где-то далеко и пора заканчивать с негативными новостями, если мы перестанем о ней помнить, она будет длиться вечность.

"Не привыкайте к боли. И когда вы начинаете думать, что для этой войны могут быть какие-то причины, значит, вы в зоне российской пропаганды. Будьте внимательны, слушайте правду", – объяснила первая леди Украины в интервью АВС.

По словам Елены Зеленской, она убеждена в победе украинцев в этой войне. Украина не будет уступать свои территории в обмен на так называемый "мир", несмотря на то, что в последнее время мы слышим подобные призывы в наш адрес на международной арене, что не может не удивлять.

"Мы не готовы уступать свои территории. Нельзя потерять свои территории и быть спокойными в дальнейшем. Агрессор не остановится на части нашей территории, не остановится, пока не уничтожит нас. Так что у нас нет выбора – мы должны бороться за свою независимость", – отметила Зеленская.

Напомним, первая леди Украины активно дает интервью иностранным изданиям и телеканалам, а также встречается с лидерами других стран, которые приезжают с визитом в нашу страну. Недавно Фокус рассказывал, что Елена Зеленская встретилась в Киеве с президентом Словакии Зупаной Чапутовой.