Черный тотал лук. Елена Зеленская встретилась с президентом Словакии в Киеве

С начала полномасштабной войны в Украине в гардеробе Елены Зеленской преобладают темные тона.

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Президент Словакии Зузана Чапутова приехала в Украину, где встретилась с президентом Владимиром Зеленским и его супругой Еленой Зеленской. Первая леди Украины рассказала о важном событии у себя в Instagram. Встреча прошла в Мариинском дворце в Киеве.

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"Первая женщина – президент Словакии, самый молодой лидер в истории страны, эко-активистка, которая борется за права людей. Вот та, кто сейчас вместе со всей Словакией занимается украинскими вынужденными переселенцами в этой стране. Рада была пообщаться с госпожой Зузаной Чапутовой", — написала Елена Зеленская.

По словам первой леди, они обсудили создание в Словакии Украинского культурного центра, куда украинцы смогут обращаться за информацией и помощью.

"Мамы даже смогут оставить здесь несколько часов своих детей или поработать за компьютером", — отметила супруга президента.

Также Елена Зеленская поблагодарила Зузану Чапутову за создание временных центров, где украинские абитуриенты могут сдавать экзамены. По мнению первой леди, продолжать получать образование очень важно для наших граждан. Кроме того, Елена Зеленская упомянула, что Словакия стала одной из тех стран, кто прямо поддержал стремление Украины стать кандидатом в ЕС.

"Не забудем вашей поддержки, словацкие друзья!" – резюмировала супруга президента.

Для официального мероприятия первая леди Украины выбрала черный тотал лук, состоявший из прямых брюк, укороченного жакета с накладными карманами и топа. Образ завершили черные лоферы. Президент Словакии также была в черном — брючный костюм, блузка с принтом и черные лоферы.

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине в гардеробе Елены Зеленской преобладают темные тона.

[ + – ] Елена Зеленская встретилась с президентом Словакии Зузаной Чапутовой Фото: Olena Zelenska/Instagram

[ + – ] Первая леди Украины поблагодарила Зузану Чапутову за поддержку Фото: Olena Zelenska/Instagram

[ + – ] Встреча прошла в Мариинском дворце в Киеве Фото: Olena Zelenska/Instagram

[ + – ] С начала полномасштабной войны в гардеробе первой леди Украины преобладают темные тона Фото: Olena Zelenska/Instagram

[ + – ] Нынешняя президент Словакии - самый молодой лидер в истории страны Фото: Olena Zelenska/Instagram

Фокус ранее рассказывал о том, как жена Владимира Зеленского переживает военное время. Первая леди Украины в честь годовщины президентства ее супруга встретилась с ним в эфире и призналась, что не видела мужа более двух месяцев, а новое интервью стало для них редким поводом встретиться.