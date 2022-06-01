Чорний тотал лук. Олена Зеленська зустрілася з президенткою Словаччини в Києві

Із початку повномасштабної війни в Україні в гардеробі Олени Зеленської переважають темні тони.

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Президентка Словаччини Зузана Чапутова приїхала в Україну, де зустрілася з президентом Володимиром Зеленським і його дружиною Оленою Зеленською. Перша леді України розповіла про важливу подію в себе в Instagram. Зустріч відбулася в Маріїнському палаці в Києві.

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"Перша жінка-президент Словаччини, наймолодша лідерка в історії країни, екоактивістка, яка бореться за права людей. Ось та, хто зараз разом із усією Словаччиною займається українськими вимушеними переселенцями в цій країні. Рада була поспілкуватися з пані Зузаною Чапутовою", — написала Олена Зеленська.

За словами першої леді, вони обговорили створення в Словаччині Українського культурного центру, куди українці зможуть звертатися за інформацією та допомогою.

"Мами навіть зможуть залишити тут на кілька годин своїх дітей або попрацювати за комп'ютером", — зазначила дружина президента.

Також Олена Зеленська подякувала Зузані Чапутовій за створення тимчасових центрів, де українські абітурієнти можуть складати іспити. На думку першої леді, продовжувати здобувати освіту дуже важливо для наших громадян. Крім того, Олена Зеленська згадала, що Словаччина стала однією з тих країн, які прямо підтримали прагнення України стати кандидатом у ЄС.

"Не забудемо вашу підтримку, словацькі друзі!" — резюмувала дружина президента.

Для офіційного заходу перша леді України обрала чорний тотал лук, що складався з прямих штанів, укороченого жакета з накладними кишенями і топа. Образ завершили чорні лофери. Президентка Словаччини також була в чорному — брючний костюм, блузка з принтом і чорні лофери.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни в Україні в гардеробі Олени Зеленської переважають темні тони.

[ + – ] Олена Зеленська зустрілася з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою Фото: Olena Zelenska/Instagram

[ + – ] Перша леді України подякувала Зузані Чапутовій за підтримку Фото: Olena Zelenska/Instagram

[ + – ] Зустріч відбулася в Маріїнському палаці у Києві Фото: Olena Zelenska/Instagram

[ + – ] Із початку повномасштабної війни в гардеробі першої леді України переважають темні тони Фото: Olena Zelenska/Instagram

[ + – ] Нинішня президентка Словаччини — наймолодша лідерка в історії країни Фото: Olena Zelenska/Instagram

Фокус раніше розповідав про те, як дружина Володимира Зеленського переживає воєнний час. Перша леді України на честь річниці президентства її чоловіка зустрілася з ним в ефірі та зізналася, що не бачила його більше двох місяців, а нове інтерв'ю стало для них рідкісною нагодою зустрітися.